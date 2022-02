2022 Dini günler | Bugün kandil mi? Bu gece ne kandili? Bu akşam kandil mi? İslam dünyası için kutsal olan 3 aylar girildi. Milyonlarca Müslüman bereket ayı olan 3 ayları ibadet ederek geçirmek istiyor. 3 ayların başlaması ile birlikte kandil günleri de vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Diyanet 2022 dini günler takvimine göre bu sene ilk olarak 3 Şubat Perşembe günü Regaip Kandili tüm camilerde ibadetlerle eda edildi. Regaip Kandilinden sonra ise sırasıyla Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi ve Mevlid Kandili tüm Müslümanlar tarafından dualarla ve ibadetlerle geçirilecek.

Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen kandil günlerine büyük önem veriliyor. Kandil günlerinde tüm camilerde programlar düzenlenir, ibadetler edilir, dualar edilir ve sohbetler düzenlenir. Allah'a dua edip af dilemek iseteyenler bu kutsal günlerde ellerini semaya kaldırarak günahlarının affını diler. 2022 yılında Diyanet Dini günler takivimi ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bugün kandil mi? Bu gece ne kandili? Bu akşam kandil mi? sorusu Şubat ayının sonlarına yaklaşıldığında binlerce kişi tarafından soruluyor.

Bugün kandil mi?

Her yıl olduğu gibi 2022 yılında da Müslümanlar kandil gecelerinin gelmesini sabırsızlıkla bekliyor. Kandil günlerinde dua ve ibadetlerle geçirmek isteen Müslümanlar Bu gece ne kandili? Bu akşam kandil mi? sorularına da yanıt arıyor. Ardından 27 Şubat 2022'de Miraç Kandlli dualarla, ibadetlerle geçecek. Ardından da 17 Mart Perşembe günü Berat Kandili yaşanacak. Son olarak 2022'nin son kandili 7 Ekim'de Mevlid Kandili eda edilecek.

Bu gece ne kandili?

2022 yılında kandil günleri aşağıdaki gibi listelenmiştir. Ülkemizde ve dünyadaki tüm müslümanlar Kandil günlerinin ne zaman olduğunu merak ediyordu. İşte 2022 kandi günleri;

3 Şubat Perşembe : Regaib Kandili

27 Şubat Pazar: Miraç Kandili

17 Mart Perşembe: Berat Kandili

27 Nisan Çarşamba: Kadir Gecesi

7 Ekim Cuma: Mevlid Kandili

Recep ayının 27. gecesi ne zaman?

Miraç Kandili bilindiği gibi Recep ayının 27. gecesine denk geliyor. Recep ayının 27. gecesi 27 Şubat Pazar tarihinde denk gelmektedir. 27 Şubat'ta Miraç Kandilidir.

Miraç Kandili namazı ne zaman nasıl kılınır?

Bu kusal günde namaz kılmak isteyen ve ibadet etmek isteyen Müslümanlar Miraç Kandili namazı ne zaman nasıl kılınır? sorusuna yanıt arıyor.

Miraç Gecesi günü yani gündüz vakitlerinde öğle namazından sonra 4 rekat namaz namaz daha kılınır. Namazın birinci rekatında Fatiha suresinin ardından bir kere Felak suresi, ikinci rekatının ardından bir kere nas suresi, üçüncü rekatının ardından üç kere Kadr suresi ve son olarak dördüncü rekatının ardından ise elli kere İhlas suresi okunup namaz niyaz edilir.

12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

Miraç Kandili namazı kaç rekat kılınır?

Ayrıca Miraç kandilinde tesbih namazı da kılınır. Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Miraç Kandili namazı hangi vakitte kılınır?

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).