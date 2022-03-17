Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? 1915 Çanakkale Köprüsü bedava mı?

Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Simgeler Köprüsü olarak anlatılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 mart Çanakkale Zaferi gününde açılacak. Peki ama geçişler ne kadar olacak? 1915 Çanakkale Köprüsü bedava mı? İşte Çanakkale Köprüsü geçiş fiyatı...