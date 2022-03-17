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1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti belli oldu

TIMETURK / EKONOMİ / Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? 1915 Çanakkale Köprüsü bedava mı?

Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? 1915 Çanakkale Köprüsü bedava mı?

Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Simgeler Köprüsü olarak anlatılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 mart Çanakkale Zaferi gününde açılacak. Peki ama geçişler ne kadar olacak? 1915 Çanakkale Köprüsü bedava mı? İşte Çanakkale Köprüsü geçiş fiyatı...

2 Saat Önce
2022-03-17 13:11:13
Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? 1915 Çanakkale Köprüsü bedava mı?

Simgeler Köprüsü olarak anlatılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 mart Çanakkale Zaferi gününde açılacak. Peki ama geçişler ne kadar olacak? 1915 Çanakkale Köprüsü bedava mı? İşte Çanakkale Köprüsü geçiş fiyatı...

Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?

Çanakkale Köprüsü yaklaşık 6 dakikada Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya'ya geçiş sağlayacak. Ön hazırlığı ile toplamda 5 yılda bitirilen köprünün geçiş ücretleri için henüz bir açıklama gelmedi.

Açıklama geldikten sonra güncel fiyatı buradan öğrenebilirsiniz.

1915 Çanakkale Köprüsü bedava mı?

1915Çanakkale Köprüsü'nün bedava olmasına ilişkşn henüz bir açıklama gelmedi. Programın ardınan ilk günlerde bedava olması beklnen köprünün ücretini ve detayalrını haberimizden ilerleyen günlerde öğrenebilirsiniz. .

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