2022 Kandil günleri | Bugün kandil mi? Bugün ne kandili? Bu gece kandil gecesi mi? Milyonlarca Müslüman için kutsal kabul edilen kandil gecelerinin ilki Regaip Kandili geride kaldı. 2022 yılının ikinci kandili ise Şubat ayının sonlarında olacak. Diyanet 2022 Kandil takvimine göre Miraç Kandili 27/28 Şubat 2022 Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece ibadetlerle eda edilecek. İşte 2022 dini günler ve kandil takvimi...

2022 Kandil günleri | Bugün kandil mi? Bugün ne kandili? Bu gece kandil gecesi mi? sorusu pek çok Müslüman tarafından sorulmaya başlandı. 3 ayların başlamasıın ardından İlk kandil olan Regaip Kandili ülkemizde camilerde ve evlerde ibadetlerle eda edildi. Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen kandil gecelerinin sayısı beştir. Dua ederek ve ibadet ederek bu günleri geçirmek isteyen Müslümanlar 2022'de kandillerin ne zaman hangi güne denk geldiğini merak edip araştırıyor.

2022 Kandil günleri

Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi ve Mevlid Kandili Müslümanlar tarafından ibadetlerle ve dualarla eda ediliyor. Bu kutsal kabul edilen günlerin ne zaman olduğu ise şimdiden internette araştırılmaya başlandı bile. Diyanet 2022 yılına dair kandil günleri takvimini yayınladı. İşte 2022 Kandil geceleri ve tarihleri;

01/02 Şubat 2022 Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece Regaip Kandili

27/28 Şubat 2022 Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece Miraç Kandili

17/18 Mart 2022 Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Berat Kandili

27/28 Nisan 2022 Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece Kadir Gecesi

07/08 Ekim 2022 Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece Mevlid Kandili

Bugün kandil mi?

Kandil günlerinin hangi gün olduğu bazen vatandaşlar tarafından karıştırılabiliyor. Zira tüm dini günlerde olduğu gibi kandillerin de günleri her sene değişiyor. 2022 yılında Regaip Kandilindde sonra Miraç Kandili geliyor. Ardından da Berat Kandili ve Kadir Gecesi ülkemizde Müslümanlar tarafından dualarla eda ediliyor. 2022'nin son kandili ise Mevlid Kandili oluyor.

Bu gece kandil gecesi mi?

Şubat ayının sonlarına gelindikçe bugün kandil mi? sorusu pek çok kişi tarafından soruluyor. Miraş Kandili 27/28 Şubat 2022 Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan geceye denk geliyor.

2022 Dini Günler

2 Şubat ÇARŞAMBA : ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ

27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ

17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ

2 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAŞLANGICI

27 Nisan ÇARŞAMBA: KADİR GECESİ

1 Mayıs PAZAR: AREFE

2 Mayıs PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

3 Mayıs SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

4 Mayıs ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

8 Temmuz CUMA: AREFE

9 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

10 Temmuz PAZAR: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

11 Temmuz PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

12 Temmuz SALI: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

30 Temmuz CUMARTESİ: HİCRİ YILBAŞI

8 Ağustos PAZARTESİ 2022: AŞURE GÜNÜ

7 Ekim CUMA 2022: MEVLİD KANDİLİ

Miraç Kandili nedir?

Miraç, İslam mitolojik anlatımlarında, Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Rivayetler; Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş (isra), Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden oluşur.

Sonraki yüzyıllarda yazılan miraçnamelerde Ali'ye benzer şekilde, İslam tarihinde Satuk Buğra Han, Ahmed Yesevi ve Celaleddin Rumi gibi Muhammed'den yüzyıllar sonra yaşamış dini/politik şahsiyetler bile miraç hikayelerine dahil edilir. Böylece Alevi kültürü gibi bu kişilerin görüş ve uygulamaları da meşrulaştırılarak İslam kültürünün temel parçaları arasına sokulur ve yüceltilir.

Burak, 17. yy'a ait bir minyatür, Burak ile ilgili tanımlamalar İslam öncesi inanç sistemlerinde yer alan heykellerle paralel imgeler içeriyor.

"Kendisiyle yukarı çıkılan şey, merdiven" anlamına gelen kelime, Türkçeye "yükseğe çıkma" şeklinde çevrilir ve uruc (yükselme) kökünden gelir. İsra, Arapçada gece yolculuğuna verilen isimdir. Muhammed'in geceleyin Mescid-i Haram'dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmesini ifade eder. Birlikte İsra ve Miraç olarak anılır.

Gök Tanrı inancından Hristiyanlığa, Zerdüştlükten Yahudiliğe, Mazdeizmden İslamiyete kadar bir çok inanç göğü kutsal kabul etmiş ve göğü Tanrı'ya mekân olarak seçmişler, ölüm sonrası ruhlarının gökyüzüne yükseldiğine ve orada sonsuz yaşama ulaştığına inanmışlardır. Miraç bu inanç ve hikayelerin İslami yansımalarından biri olarak görülür. İslam kültüründeki miraçnameler ile özellikle Ardavirafname arasında birçok paralellikler göze çarpar. Birçok inançta Evren yeryüzü ve gökyüzü (7 kat gök) olarak iki bölümden oluşur. Buna göre iyi ruhlar gökyüzüne, cennete yükselirken, kötü ruhlar yerin altında, cehennemde azap çekerler.

Ardavirâf, ömrü boyunca günah işlemediği için din adamlarından oluşan bir kurul tarafından Ahura Mazda ile görüşmeye gönderilir. Meng isminde bir içecekten üç kadeh içtikten sonra uykuya dalar. Yedi gün boyunca Kutsal Surûş ve tanrı Azer'in eşliğinde Çinvat Köprüsü'nü görür, cenneti ve sonra sırasıyla araf ve cehennemi gezer. Burada iyilerin cennetteki, günahı ve sevabı eşit olanların araftaki ve günahkârların cehennemdeki durumu hakkında bilgiler edinir ve döner.