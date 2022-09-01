Kademe kademe Temmuz öğretmen maaşı 2022 | 9/1-8/2-7/3-6/1-5/1-4/1-3/1-1/4 derece ve kademe öğretmen zamlı maaşı ne kadar? Öğretmenler 2021-2022 eğitim öğretim yılını tamamladı ve Haziran ayında tatile çıktı. Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon ile mücadele eden öğretmenler 2022 yılı Temmuz ayında maaşlarıma ne kadar zam yapılacağını hesaplamaya başladı. Öğretmen maaşları kademe ve dereceye göre değişkenlik gösteriyor ve dolayısıyla tüm öğretmenlerin maaşında TL bazında eşit bir artış olmuyor. Peki kademe kademe öğretmen maaşları ne kadar olacak?

Kademe kademe Temmuz öğretmen maaşı 2022 | 9/1-8/2-7/3-6/1-5/1-4/1-3/1-1/4 derece ve kademe öğretmen zamlı maaşı ne kadar? Öğretmenler 2021-2022 eğitim öğretim yılını tamamladı ve Haziran ayında tatile çıktı. Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon ile mücadele eden öğretmenler 2022 yılı Temmuz ayında maaşlarıma ne kadar zam yapılacağını hesaplamaya başladı. Öğretmen maaşları kademe ve dereceye göre değişkenlik gösteriyor ve dolayısıyla tüm öğretmenlerin maaşında TL bazında eşit bir artış olmuyor. Peki kademe kademe öğretmen maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca memur gibi öğretmenler de 2022 Temmuz ayında maaşlarına yapılcak zam oranını merakla bekliyor. Öğretmenler yeni bir eğitim öğretim yılına iyi bir zam ile başlamak istiyor. Öğretmen Temmuz zamlı maaşları 4 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran enflasyon rakamları ile netlik kazanacak. Ancak şimdiden memurlar yaklaşık olarak yüzde 40 oranında maaş zammı yapılacağı düşünülüyor. Kademe ve dereceye göre maaş hesabı yapan öğretmenler Temmuz ayında hesaplarına yatacak olan maaşı merakla bekliyor.

Kademe kademe Temmuz öğretmen maaşı 2022

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den memur maaşlarına ilişkin önemli bir duyuru geldi. Bilgin memurlara yapılması planlanan zam oranını kamuoyuna duyurdu. Bilgin açıklamasında "Temmuzda yapacağımız düzenlemelerle kamu çalışanlarımıza nefes aldıracağız. Enflasyon diyelim ki yüzde 37-40... Ne gerçekleşirse bunun üzerinde kamu çalışanlarımıza zam yapacağız" diye konuştu. Bilgin'in açıklamalarına bakılırsa öğretmen maaşlarına da yaklaşık olarak yüzde 40-42 oranında zam yapılması bekleniyor. Net zam oranları Haziran enflayon rakamlarının belli olmasıyla açıklanacak.

9/1-8/2-7/3-6/1-5/1-4/1-3/1-1/4 derece ve kademe öğretmen zamlı maaşı ne kadar?

Öğretmen maaşlarına yaklaşık olarak yüzde 40 oranında zam yapılacağı düşünülürse öğretmen Temmuz 2022 kademe kademe maaşları aşağıdaki gibi oalcaktır;

Not: 4 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflayonu ile öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazanacak. Belirtilen rakamlar tahminidir.

Derece/Kademe - Mevcut Maaş - Yüzde 40 Zamlı maaş

1/4 25 yıl+ 8021 11229 TL

1/4 25 yıl 8019 11226 TL

1/3 24 yıl 8.000 11.200 TL

1/2 23 yıl 7989 11184 TL

1/1 22 yıl 7979 11170 TL

2/3 21 yıl 7870 11018 TL

2/2 20 yıl 7860 11004 TL

2/1 19 yıl 7857 10999 TL

2/3 21 yıl 7824 10953 TL

2/2 20 yıl 7814 10939 TL

2/1 19 yıl 7802 10922 TL

3/3 19 yıl 7662 10726 TL

3/2 18 yıl 7642 10698 TL

3/1 17 yıl 7622 10670 TL

4/3 16 yıl 7618 10665 TL

4/2 16 yıl 7532 10544 TL

4/1 15 yıl 7473 10462 TL

5/3 14 yıl 7202 10082 TL

5/2 13 yıl 7195 10073 TL

5/1 12 yıl 7190 10066 TL

6/3 11 yıl 7184 10057 TL

6/2 10 yıl 7180 10052 TL

6/1 9 yıl 7171 10039 TL

7/3 8 yıl 7101 9941 TL

7/2 7 yıl 7097 9935 TL

7/1 6 yıl 7092 9928 TL

8/3 5 yıl 7086 9920 TL

8/2 4 yıl 7080 9912 TL

8/1 3 yıl 7073 9902 TL