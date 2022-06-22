Ücretli öğretmen maaş zammı | 2022-2023 Temmuz ücretli öğretmen maaşı ne kadar oldu? Temmuz zammıyla ücretli öğretmen maaşı kaç TL oldu? 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona ermesi ile 1 milyona yakın öğretmen yaz tatiline çıktı. Kadrolu ve sözleşmeli olarak MEB bünyesinde çalışan öğretmenler yaz tatilinde maaş almaya devam ederken ücretli öğretmenlere ne yazık ki ödeme yapılmayacak. 2022 Temmuz ayında öğretmen maaşlarına ve ek ders ücretlerine zam yapılacak olması binlerce ücretli öğretmenin maaşını da etkileyecek. Peki 2022-2023 eğitim öğretim yılında ücretli öğretmen maaşı ne kadar olacak?

Ücretli öğretmen maaş zammı | 2022-2023 Temmuz ücretli öğretmen maaşı ne kadar oldu? Temmuz zammıyla ücretli öğretmen maaşı kaç TL oldu? 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona ermesi ile 1 milyona yakın öğretmen yaz tatiline çıktı. Kadrolu ve sözleşmeli olarak MEB bünyesinde çalışan öğretmenler yaz tatilinde maaş almaya devam ederken ücretli öğretmenlere ne yazık ki ödeme yapılmayacak. 2022 Temmuz ayında öğretmen maaşlarına ve ek ders ücretlerine zam yapılacak olması binlerce ücretli öğretmenin maaşını da etkileyecek. Peki 2022-2023 eğitim öğretim yılında ücretli öğretmen maaşı ne kadar olacak?

Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerle aynı işi ve görevi yapan ücretli öğretmenler yıllardır sosyal haklarının iyileştirilmesini talep ediyordu. Ücretli öğretmenlerin en büyük sıkıntısı maşlarının asgari ücretin altında kalması. Ek ders üzerinden maaş alan ücretli öğretmenler haftada 30 saat derse girse dahi asgari ücretin altında eziliyor. Temmuz ayında öğretmen maaşlarına gelecek zamla birlikte ek ders ücretleri de güncellenecek. Ek ders ücretlerinin ne kadar olacağı, ücretli öğretmen maaşının kaç TL olacağı şu sıralar binlerce kişi tarafından araştırılıyor.

Ücretli öğretmen maaş zammı

Bilindiği üzere memur maaşlarına Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kere zam yapılıyor. Öğretmen maaşlarına yapılan zamla birlikte ek ders ücretleri de güncelleniyor. 2022 yılının ilk 5 ayında gelen enflasyon verilerine ve Haziran enflasyon tahminlerine göre öğretmen maaşlarında ve ek ders ücretlerinde Temmuz ayında yüzde 40'a yakın bir artış olacak. Bu da ücretli öğretmen maaşlarında da ciddi bir artışa tekabul ediyor.

Temmuz ücretli öğretmen maaşı ne kadar oldu?

Temmuz ayı ücretli öğretmen maaşlarının belli olması için öncelikle öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranının kesinleşmesi bekleniyor. 4 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamları ile öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranı kesinlik kazanacak. Ek ders ücretlerine gelecek olan artış ile de ücretli öğretmen 2022-2023 maaşı belli olacak.

Ücretli öğretmen ek ders ücreti ve maaşı ne kadar?

2022 Ocak ayınad yapılan zamla birlikte ücretli öğretmen ders başı ücreti 28,01 TL'ye çıkartıldı. Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğretmen 2022 yılında ü ayda 3.360,64 TL maaş alıyordu. 2022 Temmuz ayında yapılacak zam sonrası ücretli öğretmen maaşlarının 5 bin TL'yi geçmesi bekleniyor.

2022-2023 ücretli öğretmen maaşları asgari ücret olur mu?

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, yaptığı açıklamada “Yüce devletimizin çalışmaları neticesinde 4.250 lira olan asgari ücret göz önünde bulundurularak Millî Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarda görev yapan 85 bin civarında ücretli öğretmenin maaşlarında iyileştirme yapılması ve asgari ücret seviyesine yükseltilmesi ücretli öğretmenlik yapan öğretmenlerimiz adına gerçekten önemli olacaktır” ifadelerini kullanarak “zam çağrısında” bulundu.

Ücretli Öğretmen nedir?

Ücretli öğretmenler MEB bünyesinde görev alır. Okulun kadrosunda bulunan öğretmen açığı üzrertli öğretmenlerle giderilir. Ücretli öğetmenler ders baş ücret alır. Ücretli öğretmenlik başvurusu İlçe Milli Müdürlüğü'ne yapılır ve sözleşme yalnızca bir öğretim yılını kapsar. Sözleşmeli öğretmen maaşları ve sosyal hakları kadrolu öğretmenlere göre oldukça düşüktür.