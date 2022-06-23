Kademe kademe öğretmen Temmuz maaşı ne kadar? 2022 Temmuz öğretmen zamlı maaşı | 4/1-9/1-8/1-7/1-6/1-5/1-3/1-2/1-1/4 Temmuz öğretmen maaşı

2022 Temmuz öğretmen zamlı maaş | Kademe kademe öğretmen Temmuz maaşı ne kadar? 4/1-1/4-9/1-8/1-7/1-6/1-5/1-3/1-2/1 Temmuz öğretmen maaşı ne kadar oldu? Öğretmenler 2022 yılının Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını sabırsızlıkla bekliyor. Ocak ayında yüzde 30 zam alan öğretmenlerin maaşları kısa sürede artan enflasyon karşısında erdi. Temmuz zammını bekleyen öğretmenler kademe ve dereceye göre maaşlarına ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladı.

2022 Temmuz öğretmen zamlı maaş | Kademe kademe öğretmen Temmuz maaşı ne kadar? 4/1-1/4-9/1-8/1-7/1-6/1-5/1-3/1-2/1 Temmuz öğretmen maaşı ne kadar oldu? Öğretmenler 2022 yılının Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını sabırsızlıkla bekliyor. Ocak ayında yüzde 30 zam alan öğretmenlerin maaşları kısa sürede artan enflasyon karşısında erdi. Temmuz zammını bekleyen öğretmenler kademe ve dereceye göre maaşlarına ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladı.

Son yıllarda artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşların alım gücü oldukça düştü. Ücretli çalışanların Ocak zammı ise bir kaç ayda eridi gitti. 2022 yılı Temmuz ayında milyonlarca memur, emekli ve işçi maaşına zam alacak. Hükümet tüm çalışanları ilgilendiren maaş düzenlemesi üzerinde çalışırken öğretmenler de maaşlarına yapılacak zammı dört gözle beklemeye başladı. MEB bünyesinde görev yapan öğretmenler de Temmuz'da naaşlarını zamlı olarak alacak. 2022 Temmuz ayı zamlı maaşların belli olması için enflasyon oranlarının açıklanması merakla bekliyor.

2022 Temmuz öğretmen zamlı maaş

Ocak Haziran döneminde şimdiye kadar 5 aylık enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklileri için şimdiden yüzde 28,1'lik enflasyon farkı imkanı doğdu. Öğretmenler yüzde 7 toplu sözleşme zammı ile birlikte ilk 5 ayda yüzde 35 oranında zam almayı garantiledi. Ancak Mermez Bankası Haziran ayı enflayon tahminine göre bir değerlendirme yapılırsa öğretmen maaşlarına Temmuz'da yüzde 40'tan fazla zam yapılacak.

Kademe kademe öğretmen Temmuz maaşı ne kadar?

Milyonlarca öğretmen görev yılı, kademe ve dereceye göre maaşlarının ne kadar olacağını şimdiden araştırmaya başladı. Öğretmenlerin maaşlarına gelecek olan zam oranı aynı olacak ancak kademe ve derece farkı nedeniyle öğertmenlere verilecek zamda TL olarak farklılıklar olacak. Üniveriste mezunu 9/1 kademe ve derecedeki bir öğretmen 2022 Ocak ayında 8.668 TL maaş alıyordu. Temmuz ayında yüzde 40 zam geleceği düşünülürse öğretmen 9/1 maaşı 12.100 TL civarına çıkacak.

En düşük öğretmen maaşı ne kadar olacak?

2022 Ocak ayında en düşük öğretmen maaşı 6.633 TL civarındaydı. Yüzde 40 oranında bir zam yapılacağı varsayımı üzerinden hesaplama yapılırsa en düşük öğretmen maaşı 8.955 TL olacak.

Numan Kurtulmuş: Yüzde 40 civarında artış olabilir?

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş açıklamasında "Temmuz ayıyla birlikte işçi emeklileri de dahil olmak üzere emeklilerimizin, çalışanlarımızın alım gücünü daha yukarıya çıkarmak için yüzde 40'lara varan bir dokunuş olacak. Memur emeklileri dahil olmak üzere enflasyon farkını üstüne koyarak yüzde 40 civarında bir artışın, biraz eksik, biraz fazla olabilir. Bunlar çalışılıyor." dedi.

4/1-9/1-8/1-7/1-6/1-5/1-3/1-2/1-1/4 Temmuz öğretmen maaşı ne kadar?

Ocak ayında yapılan yüzde 35 oranında zam ile öğretmen kademe kademe maaşları aşağıdaki gibi olmuştur. 2022 Temmuz öğretmen maaş zam oranları kesinleştiği zaman bu rakamları güncelleyeceğiz. 4 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflayonu ile öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazanacak.

1/4 25 yıl+ 8021TL

1/4 25 yıl 8019 TL

1/3 24 yıl 6.157 TL

1/2 23 yıl 7989 TL

1/1 22 yıl 7979TL

2/3 21 yıl 7870TL

2/2 20 yıl 7860 TL

2/1 19 yıl 7857 TL

2/3 21 yıl 7824TL

2/2 20 yıl 7814 TL

2/1 19 yıl 7802TL

3/3 19 yıl 7662 TL

3/2 18 yıl 7642 TL

3/1 17 yıl 7622 TL

4/3 16 yıl 7618 TL

4/2 16 7532 TL

4/1 15 yıl 7473 TL

5/3 14 yıl 7202 TL

5/2 13 yıl 7195 TL

5/1 12 yıl 7190 TL

6/3 11 yıl 7184 TL

6/2 10 yıl 7180TL

6/1 9 yıl 7171 TL

7/3 8 yıl 7101 TL

7/2 7 yıl 7097 TL

7/1 6 yıl 7092 TL

8/3 5 yıl 7086TL

8/2 4 yıl 7080TL

8/1 3 yıl 7073 TL

Öğertmen maaş farkı ne zaman yatacak?

Öğretmenler Temmuz ayında 14 yada 15 günlük maaş farkı alacak. Öğretmen maaş farkları daha sonra hesaplara yatacak. Peki öğretmen 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Ocak ayında yapılan zamların ardından öğretmenlerin maaş farkları yaklaşık olarak bir ay sonra hesaplarına geçmişti. Temmuz enflasyon farkı maaşı Ağustos ayı gibi hesaplara yatabilir.

Öğretmen 14 günlük maaş farkı kaç TL?

2022 Ocak zammında yüzde 2.5'luk zam farkları hem de 14 günlük zam farkı hesaplara 900-1.500 lira arasında değişen oranlarda yatmıştı.

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