En düşük öğretmen maaşı ne kadar? 2022 Temmuz 9-1 sözleşmeli öğretmen maaşına ne kadar zam gelecek? En düşük kadrolu öğretmen maaşı 9 bin TL mi oldu? Temmuz ayında milyonlarca memur ve emekli ile birlikte öğretmenler de maaşlarını zamlı olarak alacak. Ocak ayında yaklaşık olarak yüzde 35 oranında zam alan öğretmenler yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı karşısında maaşlarına yapılacak zam oranını sabırsızlıkla bekliyor. Öğretmen maaş zamları 4 Temmuz'da netlik kazanacak ancak tahminlere göre zam oranı yüzde 40 civarında olacak. Gelecek zamla birlikte en düşük öğretmen maaşı da artacak.

En düşük öğretmen maaşı ne kadar? 2022 Temmuz 9-1 sözleşmeli öğretmen maaşına ne kadar zam gelecek? En düşük kadrolu öğretmen maaşı 9 bin TL mi oldu? Temmuz ayında milyonlarca memur ve emekli ile birlikte öğretmenler de maaşlarını zamlı olarak alacak. Ocak ayında yaklaşık olarak yüzde 35 oranında zam alan öğretmenler yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı karşısında maaşlarına yapılacak zam oranını sabırsızlıkla bekliyor. Öğretmen maaş zamları 4 Temmuz'da netlik kazanacak ancak tahminlere göre zam oranı yüzde 40 civarında olacak. Gelecek zamla birlikte en düşük öğretmen maaşı da artacak.

Milyonlarca memur Temmuz zammını dört gözle bekliyor. Memur maaşlarını belirleyen en önemli faktrölerden biri de enflasyon farkıdır. Şimdiye kadar 5 aylık enflasyon verisi açıklandı. Açıklanan verilere göre memur maaşlarına yüzde 35'ten aşağı zam yapılmaması kesinleşmiş oldu. Merkez Bankası'nın Haziran ayı enflasyon tahminleri baz alındığı zaman ise memurlara Temmuz ayında yüzde 40 oranında bir maaş artışı yapılacak. Öğretmenler de kendi maaşlarına ne kadar zam yapılacağını şimdiden araşırmaya başladı.

En düşük öğretmen maaşı ne kadar?

Öğretmen maaş zamları henüz kesinleşmedi. 4 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından öğretmen Temmuz ayı maaşları belli olacak. Ancak genel kanıya göre öğretmenlere yüzde 40 oranında zam yapılacağı tahmin ediliyor. Üniveriste mezunu 9/1 kademe ve derecedeki bir öğretmen 2022 Ocak ayında 8.668 TL maaş alıyordu. Yüzde 40 oranına zam yapılacağı varsayımı üzerine bir hesaplama yapılırsa öğretmen 9/1 maaşı 12.100 TL civarına çıkacak.

2022 Temmuz 9-1 sözleşmeli öğretmen maaşına ne kadar zam gelecek?

2022 Ocak ayında en düşük öğretmen maaşı 6.633 TL civarındaydı. Yüzde 40 oranında bir zam yapılacağı varsayımı üzerinden hesaplama yapılırsa en düşük öğretmen maaşı 8.955 TL olacak.

En düşük kadrolu öğretmen maaşı 9 bin TL mi oldu?

Thminlere göre öğretmenlerin en düşük maaşının yapılan yeni zamlardan sonra 9 bin liraya dayanması bekleniyor. Ancak tekrar hatırlatmakta fayda var; memur ve öğretmen maaşları henüz netleşmedi. Memur maaşları 4 Temmuz'dan sonra belli olacak.

Numan Kurtulmuş: Yüzde 40 civarında artış olabilir?

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş açıklamasında "Temmuz ayıyla birlikte işçi emeklileri de dahil olmak üzere emeklilerimizin, çalışanlarımızın alım gücünü daha yukarıya çıkarmak için yüzde 40'lara varan bir dokunuş olacak. Memur emeklileri dahil olmak üzere enflasyon farkını üstüne koyarak yüzde 40 civarında bir artışın, biraz eksik, biraz fazla olabilir. Bunlar çalışılıyor." dedi.