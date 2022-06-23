Temmuz 9/1 öğretmen maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2022 9'a 1 kademe ve derece öğretmen maaşına kaç TL zam geldi? Sözleşmeli öğretmen zamlı maaşı kaç TL?

Temmuz 9/1 öğretmen maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2022 9'a 1 kademe ve derece öğretmen maaşına kaç TL zam geldi? 9/1 sözleşmeli zamlı öğretmen maaşı kaç TL? soruları şu sıralar pek çok öğretmen ve eğitimci tarafından sorulmaya başlandı. Temmuz ayına sayılı günler kala milyonlarca memur ve işçi gibi öğretmenler de maaşlarına kaç TL artış olacağını sabırsızlıkla bekliyor. Öğretmen zam oranı aşağı yukarı belli oldu. Haziran enflasyon rakamlarında bir sürpriz olmazsa öğretmen maaşlarına Temmuz ayında yüzde 40 oranında zam yapılacak. Peki kademe kademe öğretmen maaşları ne kadar artacak?

Temmuz 9/1 öğretmen maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2022 9'a 1 kademe ve derece öğretmen maaşına kaç TL zam geldi? 9/1 sözleşmeli zamlı öğretmen maaşı kaç TL? sorusu binlerce öğretmen tarafından araştırılmaya başlandı. 2022 Temmuz ayında milyonlarca memur maaşını zamlı olarak alacak. Memur maaşlarına yapılacak zam oranı merakla beklenirken AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan maaş zamlarına ilişkin çok önemli bir açıklama geldi. Kurtulmuş açıklamasında şunları belirtti "Temmuz ayıyla birlikte işçi emeklileri de dahil olmak üzere emeklilerimizin, çalışanlarımızın alım gücünü daha yukarıya çıkarmak için yüzde 40'lara varan bir dokunuş olacak. Memur emeklileri dahil olmak üzere enflasyon farkını üstüne koyarak yüzde 40 civarında bir artışın, biraz eksik, biraz fazla olabilir. Bunlar çalışılıyor." Yüzde 40 oranında memurlara zam yapılması beklenirken öğretmenler de kademe ve dereceye göre kendi maaşlarına ne kadar artış olacağını merak edip araştırıyor.

Temmuz 9/1 öğretmen maaşı ne kadar oldu?

TÜİK verilerine göre ilk 5 ayda memur ve memur emeklileri için şimdiden yüzde 28,1'lik enflasyon farkı ortaya çıktı. Öğretmenlere verilecek olan yüzde 7'lin toplu sözleşme zammı ile birlikte şimdiden öğretmen maaşlarına yaklaşık olarak yüzde 35'lik bir zam kesinleşmiş oldu. Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon tahmini dikkate alındığı zaman Temmuz ayında öğretmen maaşlarına yüzde 40 oranında zam yapılması bekleniyor. Mesleğe yeni başlayan 9/1 derece ve kademedeki bir öğretmenin maaşı da 9.200 TL seviyesine kadar çıkması bekleniyor.

Temmuz 2022 9'a 1 kademe ve derece öğretmen maaşına kaç TL zam geldi?

Milyonlarca memur gibi öğretmenlik mesleğine henüz yeni atanmış ve sözleşmeli öğertmen olarak atanan 9'a 1 kademe ve derecedeki bir öğretmenin maaşına aşağı yukarı 2.500 TL'lik bir artış olabilir.

Zamlı 9/1 öğretmen maaşı

2022 Ocak zamlarından sonra yeni öğretmen olan bir öğretmen mevcutta 6.633 TL civarı maaş alıyordu. Temmuz zammından sonra (yüzde 40 zam olursa) 9'a 1 öğretmen maaşı 8.955 TL civarında çıkması bekleniyor.

Öğretmen zammı ne zaman netleşecek?

4 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflayonu ile öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazanacak.