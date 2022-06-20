Öğretmen zamlı Temmuz maaşı ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı? Öğretmen maaşları Kurban bayramından önce yatar mı?Milyonlarca memur ve emekli gibi öğretmenler de Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zammı merakla bekliyor. Temmuz ayında öğretmenler zamlı maaşlarının ne zaman, ayın kaçına yatacağını da merak ediyor. Öğretmenler maaşlarını normalde he ayın 15'inde alır. Ancak 202 kurban bayramı 9 Temmuz'da başlıyor. Öğretmenler kurban ibadetlerini yapabilmek için Temmuz maaşlarının erken ödenip ödenmeyeceğini araştırmaya başladı.

Öğretmen zamlı Temmuz maaşı ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı? Öğretmen maaşları Kurban bayramından önce yatar mı?Milyonlarca memur ve emekli gibi öğretmenler de Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zammı merakla bekliyor. Temmuz ayında öğretmenler zamlı maaşlarının ne zaman, ayın kaçına yatacağını da merak ediyor. Öğretmenler maaşlarını normalde he ayın 15'inde alır. Ancak 202 kurban bayramı 9 Temmuz'da başlıyor. Öğretmenler kurban ibadetlerini yapabilmek için Temmuz maaşlarının erken ödenip ödenmeyeceğini araştırmaya başladı.

Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle tüm çalışanların aldıkları maaşlar ilk 6 ayda eridi. Asgari ücretliler dahil milyonlarca kişi Temmuz ayında maaşlarına yeninden güncelleme yapılmasını bekliyor. Öğretmen maaşlarına da her senenin Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor. Temmuz zamlı maaşları merakla bekleyen öğretmenler kurban bayramı nedeniyle maaşların erken yatırılmasını umuyor. Peki öğretmen maaşları Temmuz ayında ne zaman yatar?

Öğretmen zamlı Temmuz maaşı ne zaman yatacak?

Öğretmenlerin Temmuz ayında alacakları zam oranı Haziran enflasyon verilerinin açıklanması ile netlik kazanacak. Haziran enflayonu 4 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanacak. TÜİK verilerinin duurulmasının ardından memur, emekli ve işçi maaşları düzenlenecek. Öğetmen maaşları normalde her ayın ortasında yani 15'inde yatar. Temmuz ayında kurban bayramı nedeniyle maaş ödemelerinin öne çekilip çekilmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Öğretmen maaşları bayramdan önce yatar mı?

Öğretmen maaşlarının 2022 Kurban bayramından önce yatıp yatmayacağı binlerce öğretmen tarafından merak ediliyor. Temmuz ayı zamlı maaş ayı olduğu için maaşların erken yatma ihtimali oldukça zor. Ancak hükümet bu konuya ilişkin önümüzdeki günlerde bir açıklama yapabilir.

Öğretmen Temmuz zammı ne kadar olacak?

Öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranı aşağı yukarı belli oldu. 5 aylık enflasyon verilerine göre memurların ve memur emeklilerinin zammı yüzde 28.14 fark ile yüzde 35.14'e yükseldi. 4 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflayonu ile öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazanacak. Merkez Banksı Piyasa Katılımcılar Anketi'nde Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 37,7 oldu. Açıklanan bu tahmin eğer aşağı yuları doğru çıkarsa öğretmen maaşlarına Temmuz ayında yüzde 40.75 oranında zam yapılacak.