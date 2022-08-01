İl dışı atama sonuçları | 2022 isteğe bağlı il dışı atama-tayin sonuçları sorgula | İl dışı atama sonuçları açıklandı mı? İl dışı atama sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? 2022 yılında çeşitli nedenlerden dolayı isteğe bağlı il dışı tayin (yer değiştirme) başvurusu yapanlar sonuçların açılanıp açıklanmadığını merakla bekliyor. Başvuru takviminde atamaların 1 Ağustos Pazartesi günü yapılacağı belirtiliyordu.

İl dışı atama sonuçları | 2022 isteğe bağlı il dışı atama-tayin sonuçları sorgula | İl dışı atama sonuçları açıklandı mı? İl dışı atama sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? 2022 yılında çeşitli nedenlerden dolayı isteğe bağlı il dışı tayin (yer değiştirme) başvurusu yapanlar sonuçların açılanıp açıklanmadığını merakla bekliyor. Başvuru takviminde atamaların 1 Ağustos Pazartesi günü yapılacağı belirtiliyordu.

Binlerce öğretmen 2022 Temmuz ayında isteğe bağlı olarak çalıştığı ili değiştirmek için atama-tayin başvurusu yaptı. Atama başvuruları 25 Temmuz'da başlamıştı. Tercihlerini yapan adaylar merakla 1 Ağustos Pazartesi'yi beklemeye başlamıştı. Merakla beklenen o gün geldi. İl dışı atama sonuçları açıklandı mı? İl dışı atama sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? soruları ise pek çok öğretmen tarafından sorulmaya başlandı.

İl dışı atama sonuçları

Binlerce öğretmen iller arası isteğe bağlı yer değiştirem başvurularını tamamladı. Başvurular 25 Temmuz- 29 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. Başvurularını yapan öğretmenler merakla sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı. Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılsı.

2022 isteğe bağlı il dışı atama-tayin sonuçları sorgula

Öğretmen il dışı tayin sonuçları 1 Ağustos pazartesi günü açıklanacak. MEB'in resmi internet sitesinden atama sonuçlarına ilşkin duyuru yapılması bekleniyor.

İl dışı atama sonuçları açıklandı mı?

Takvime göre il dışı isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuları 1 Ağustos Perşembe günü açıklanacak.

İl dışı atama sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Öğretmen isteğe bnağlı yer değiştirme başvuruları 25 Temmuz'da başladı. Sonuçlar ise 1 Ağustos'ta açıklanacak. İsteğe bağlı öğretmen atama-tayin başvuru sonuçları MEB tarafından duyurulması bekleniyor.

İlişki kesme ne zaman?

Ataması gerçekleştirilen öğretmenler 2 Ağustos itibariyle ilişik kesme işlemlerini gerçekleştirecek.