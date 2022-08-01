İl dışı atama-tayin başvuru suçları sorgula | 2022 öğretmen il dışı atamaları yapıldı mı? 2022 mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları

2022 mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları | İl dışı atama-tayin başvuru sonuçları sorgula | 2022 öğretmen il dışı atamaları yapıldı mı? soruları şu sıralar binlerce kişi tarafından soruluyor. 2022 mazerete bağlı il dışı tayin-atama başvuruları 25 Temmuz'da başlamıştı. Çalıştıkları illeri değiştirmek isteyenler okul tercihleri yapmıştı. Peki il dışı atama başvuru sonuçları açıklandı mı?

İl dışı atama-tayin başvuru sonuçları sorgula | 2022 öğretmen il dışı atamaları yapıldı mı? 2022 mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? soruları binlerce öğretmen tarafından soruyor.

2022 öğretmen il dışı atamaları yapıldı mı?

Mazerete bağlı il dışı isteğe bağlı tayin başvuru sonuçları 1 Ağustos'ta yapılacak.

2022 mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları

İl dışı mazerete bağlı atama-tayin başvuru sonuçları MEB'in sitesinden yayınlanacaktır.

İl dışı tayin ilişki kesme ne zaman?

Ataması yapılan adaylar ise okullarından ilişkilerini kesme işlemi yapmaları gerekiyor. İl dışı öğretmen isteğe bağlı atama (tayin) başvurusu 25 Temmuz'da başlamıştı. 1 Ağustos'ta açıklanacak olan atama sonuçlarının ardından ataması yapılan öğretmenler 2 Temmuz'da okullarında ilişki kesme yapacak.

İller arası atama başvuru şartları neler?

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacak.