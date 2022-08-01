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Cemevi saldırganının ifadesi ortaya çıktı

Ankara’da cemevi ile Alevi dernek ve vakıflarına saldıran Ahmet Ozan K. ilk ifadesinde, 'İlahi bir güç tarafından bana bu saldırıyı yapmam söylendi' dedi.

2 Saat Önce
2022-08-01 09:49:16
Cemevi saldırganının ifadesi ortaya çıktı

Ankara'da Şah-ı Merdan Cemevi, Tuzluçayır Ana Fatma Cemevi, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı ve Gökçebel Köy Derneği'ne geçtiğimiz gün (30 Temmuz) eş zamanlı saldırı düzenlendi. Asayiş ekiplerince yakalanan saldırgan, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele (TEM) ekiplerine teslim edildi.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Gözaltı süresi uzatılan Ahmet Ozan K.'nın, saldırıdan sonra Eskişehir'de oturan arkadaşının yanına kaçmak istediği belirlendi. İzmir'de oturan ve inşaatlarda işçi olarak çalıştığı öğrenilen Ahmet Ozan K.'nın, Ankara'ya kendisine ait araçla geldiği, 45 dakikada üç ayrı noktaya saldırdığı öğrenildi.

'İÇİMDEN GELEN BİR EMİR İLE YAPTIM'

TEM'de sorgulanan Ahmet Ozan K.'nın ise ilk ifadesinde, “İlahi bir güç tarafından bana bu saldırıyı yapmam söylendi. İçimden gelen emir ile yaptım. Kimseden talimat almadım” dediği öğrenildi.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSU YAPMIŞ

İzmir'de oturan ailesinin, saldırgan Ahmet Ozan K. ile ilgili polise giderek kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Ailesinin polise, “Çocuklarından haber alamadıkları, başına kötü bir şey gelebileceğinden endişe ettiklerini” söylediği öğrenildi. .

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