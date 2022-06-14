FED faiz kararı bugün mü, yarın mı? FED faizi bugün mü açıklayacak? FED faiz kararı 14 Haziran'da mı 15 Haziran'da mı?

FED faiz kararı bugün mü, yarın mı? FED faizi bugün mü açıklayacak? Küresel piyasaların gözü kulağı FED'in açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Ülkemizde de altın, dolar ve borsa ile ilgilenen yatırımcılar FED'in faiz kararını ne zaman, saat kaçta açıklayacağını merak ediyor. Peki FED Haziran ayı faiz kararı 14 Haziran'da mı yoksa 15 Haziran'da mı açıklanacak?

FED faiz kararı bugün mü, yarın mı? FED faizi bugün mü açıklayacak? sorusu şu sıralar pek çok kişi tarafından internette araştırılmaya başlandı. Dünya piyasaları FED'in faiz kararınıa odaklandı. ABD'den gelen yüksek enflasyon verileri ile son 41 yılın enflasyon rekoru da kırılmış oldu. ABD'de enflasyonun mayıs ayında yüzde 8,6'ya çıkarak 40 yıllık zirvesini tazelediğini ortaya koymuştu. Küresel yatırımcılar gibi ülkemizde elinde altını ve doları olan vatandaşlar da FED'in faiz kararını açıklamasını bekliyor. 50 baz puanlık politika faizi artışı beklenirken 75 puanlık faiz artışının da masada olduğu beliritliyor. Ülkemizde vatandaşlar FED'in faiz kararının hangi gün açıklanacağını araştırmaya başladı.

FED faiz kararı bugün mü, yarın mı açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (FED) haziran ayı toplantısına 14 Haziran'da başlayacak. Toplantı 15 Haziran'da da devam edecek. FED faiz kararını 15 Haziran'da duyurcak. Duyuru Türkiye saati ile 21.00'de yapılacak.

FED faizi bugün mü açıklayacak?

ABD Merkez Bankası FED merakla beklenen faiz kararını 15 Haziran'da açıklayacak. Dünya piyasalarını derinden etkilemesi beklenen faiz kararı ülkemizde altın, dolar ve borsa ile ilgilenen yatırımcılar tarafından da merakla bekleniyor.

FED faiz kararı 14 Haziran'da mı 15 Haziran'da mı?

14-15 Haziran tarihleri arasında yapılan FED toplantısında faiz kararı 15 Haziran'da ilan edilecek.

FED 75 baz puan faiz artırır mı?

Daha önceki fiyatlamalar Fed'in bu hafta olan toplantısı da dahil olmak üzere önümüzdeki üç toplantıda 175 baz puanlık faiz artışına işaret ediyordu. Bu durumun iki kez 50 baz puan ve bir kez 75 baz puan artışı ihtimaline işaret ettiği görülüyor.

FED 2022 toplantıları ne zaman?

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14–15 Haziran

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26–27 Temmuz

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20–21 Eylül