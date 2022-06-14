FED faiz kararı altın etkisi | Gram altın FED faizi artırırsa ne olur? Altın yükselir mi düşer mi? Altın yükselmeye devam eder mi? Altın ne kadar artar? ABD Merkez Bankası FED'in Haziran ayı faiz kararı dünya piyasaları tarafından dört gözle bekleniyor. FED'in 50 baz puan faiz artışına gideceği düşünülürken ABD'de enflasyonun rekor kırması 75 baz puanlık faiz artışı söylentilerinin çıkmasına neden oldu. Altın ve dolar yatırımcıları da FED'in vereceği faiz kararının yatırımlarına etkisinin nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki Ons altın ve gram altın FED'in faiz artırımı sonrası yükselir mi yoksa düşer mi?

FED faiz kararı altın etkisi | Gram altın FED faizi artırırsa ne olur? Altın yükselir mi düşer mi? Altın yükselmeye devam eder mi? Altın ne kadar artar? ABD Merkez Bankası FED'in Haziran ayı faiz kararı dünya piyasaları tarafından dört gözle bekleniyor. FED'in 50 baz puan faiz artışına gideceği düşünülürken ABD'de enflasyonun rekor kırması 75 baz puanlık faiz artışı söylentilerinin çıkmasına neden oldu. Altın ve dolar yatırımcıları da FED'in vereceği faiz kararının yatırımlarına etkisinin nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki Ons altın ve gram altın FED'in faiz artırımı sonrası yükselir mi yoksa düşer mi?

ABD'den gelen enflasyon verileri dünya piyasalarını tedirgin etmeye devam ediyor. Açıklanan Mayıs ayı ABD enflasyon rakamları ile son 41 yılın enflasyon rekor kırılmış oldu. Yaşanan gelişmelerden sonra FED'in faiz silahını daha etkili ve güçlü biçimde kulalnıma sokması bekleniyor. FED'in Haziran ayı faiz toplantısı başladı ve dünyanın gözü kulağı toplantıdan çıkacak olan faiz kararında. Elinde altını olan ve altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar da FED'in faiz kararının altını yükseltip yükseltmeyeceğini araştırmaya başladı.

FED faiz kararı altın etkisi

ABD Merkez Bankası FED Mayıs ayında 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesi bekleniyor. FED'in faiz artırımının hiç kuşkusuz altın üzerinde de etkisi olacaktır. Faiz artırma kararının altın yatırımcılarında satış yönünde baskı oluşturması bekleniyor.

Gram altın FED faizi artırırsa ne olur?

FED'in faiz artırımı ons altın açısından ve gram altın açısından değerlendirmekte fayda var. Gram altın muhtemel faiz artışında doların bir miktar değer kazanması nedeniyle yurt içinde de yükselebilir. Ancak ons altın değeri FED'in faiz artışı ile düşüşe geçmesi bekleniyor. Dünya çapında yatırıöcılar yatırımlarını altından faize kaydırabilir. Durum böyle olunca altına talep azalır ve ons altın uluslararası değeri bir miktar aşağı sarkabilir.

FED faiz artırırsa altın yükselir mi düşer mi?

Para piyasaları uzaman İslam Memiş FED'in muhtemel faiz artışının dolar ve altına olan etkisini değerlendirdi. Memiş açıklamasında şunları söyledi: "Ben dolar/TL kurunda 17,80 ve gram altında 1.050 lira seviyelerini gördükten sonra pik olacağını ifade etmiştim. Temmuz ayında pik seviyelerin geleceği beklentim de sürüyor. Ancak ben nakit sıcak para akışı ve yeni açıklanacak ekonomi paketinin kur üzerinde etkili olacağını bekliyorum. Benim kişisel görüşüm en iyimser şekilde bakacak olursak; dolar TL kuru 15,88 lira ve gram altın ise 950 lira seviyelerine gerileyecek. Ben bu seviyelerden ben tekrar varlıklarımı korumak suretiyle tekrar alım yapacağım.''

Altın yükselmeye devam eder mi?

Memiş açıklamalarında şöyle devam etti: ''Ben bu durumda altın ve gümüş üzerindeki baskının kalkacağını tahmin ediyorum. Bana sürekli ‘'Bana ne yapmam lazım? Dolar altın düşer mi?'' soruları geliyor. Bana göre baskılanan enstrümanlar vatandaşlara en büyük korumayı sağlayacağını düşünüyorum. Özellikle gümüş altın fiyatına kıyasla çok daha fazla baskılanıyor.''

FED faiz artırsa Bitcoin-Ethereum yükselir mi düşer mi?

FED'in muhtemel faiz artışları kripto para piyasasını olumsuz etkiliyor. Yatırımcılar yüksek faiz ve kar getirisi nedeniyle yatırımlarını kripto paralardan çekerek faize yatırıyor. Satış baskısı arttığı için kripto para piyasalarında bir miktar aşağı çekilme yaşananbilir.