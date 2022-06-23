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En düşük hemşire maaşı ne kadar? Temmuzda hemşire maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

En düşük hemşire maaşı ne kadar? Herkesin gözü zamlara çevrildi. Merak edilen zam oranı maaşlara yansıtıldığında en düşük hemşire maaşı ne kadar olacak? Temmuzda hemşire maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-06-23 13:18:41
En düşük hemşire maaşı ne kadar? Temmuzda hemşire maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Herkesin gözü zamlara çevrildi. Merak edilen zam oranı maaşlara yansıtıldığında en düşük hemşire maaşı ne kadar olacak? Temmuzda hemşire maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...

Temmuzda hemşire maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Diğer meslek gruplarında olduğu gibi hemşire maaşlarına da aynı oranda zam yapılacak. bu oranın belirlenmesi için haziran ayı enflasyon rakamlarının da belirlenmiş olması gerekiyor.

Şu an için ekonomistlerin piyasada konuş u enflasyon rakamı %35-40 arasında değişiyor. Dolayısıyla hemşire maaşlarına Temmuz ayında %35-40 arasında bir zam yapılması bekleniyor.

En düşük hemşire maaşı ne kadar?

2022 yılı Ocak ayında yapılan zam sonrasında en düşük hemşire maaşı 7 bin 434 TL olarak hesaplara yatırılıyordu. Bu durumda;

%35 zam yapılırsa en düşük hemşire maaşında 2 bin 601 TL artış yaşanacak ve en düşük hemşire maaşı 10 bin 035 TL olarak

%40 zam yapılırsa en düşük hemşire maaşında 2 bin 973 TL artış yaşanacak. En düşük hemşire maaşı 10 bin 407 TL olarak güncellenecek.

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