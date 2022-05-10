Düşük faizli konut kredisi başvurusu 2022 | 0,99 faizli konut kredisi başvurusu başladı mı? 0.99 ve 0,89 faizle kredi veren bankalar hangileri? Artan maliyetler ve yüksek enflasyon nedeniyle konut fiyatlarında son aylarda hızlı bir artış yaşandı. Ev almak isteyen vatandaşlar banka kredi faizlerinin de yüksek olmasıyla bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 0,99 ve 0,89 faiz oranlarında yeni kredilerin vatandaşlara verileceğini açıkladı. Düşük faizli konut kredisi almak isteyenler başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Düşük faizli konut kredisi başvurusu 2022 | 0,99 faizli konut kredisi başvurusu başladı mı? 0.99 ve 0,89 faizle kredi veren bankalar hangileri? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu düşük faizli konut kredisinin detayları belli oldu. Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada gerekli şartları taşınması halinde vatandaşlara 0.89 ve 0.99 oranında konut kredisi desteği sağlanacağını açıkladı. 2 milyon liraya kadar verilecek olan konut kredisinin vadesinin ise 10 yıl olduğu açıklandı. Peki 0.99 faizli konut kredisine başvurular ne zaman başlayacak?

Düşük faizli konut kredisi başvurusu 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'ndan sonra basına yaptığı açıklamalarda gündeme dair önemli konulara değindi. Erdoğan konuşmasında ev almayı düşünenleri de sevindirecek açıklamalarda bulundu. Erdoğan 0,99 ve 0,89 faiz oranları ile konut kredisi verileceğini açıkladı. Konut kredilerine başvuruların ne zaman başlayacağı merak edilen konular arasında. Başvuruların önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

0,99 faizli konut kredisi başvurusu başladı mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu düşük faizli konut kredisinin detaylarını sosyal medyadan paylaştı. Nebati "İlk evim Konut Finansman Paketi", "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi", "İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi" olmak üzere 3 çözüm paketini duyudu. "İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlara yönelik olarak, birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlanacak. Böylece, ilk konutunu alacak vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimleri artırılmış olacak. 0,99 faizli konut kredisi başvuruları henüz başlamadı. Yapılacak çalışmanın ardından başvuruların önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

0.99 ve 0,89 faizle kredi veren bankalar hangileri?

0.99 ve 0,89 faizle konut kredisi şimdilik ilk etapta kamu bankalarınca verilecek. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'na yapılacak başvurular neticesinde şartları taşıyan vatandaşlara 0.99 ve 0,89 faizle konut kredisi verilecek.

0,89 faizli konut kredisi nasıl alınır?

İkinci paket olan ve döviz, altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik edecek "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile de kamu bankalarınca, birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH) yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanacak.

0.99 faizle çekilen kredi ne kadar ödenir?

Kredi tutarı- Aylık taksit- Toplam Ödeme

100.000 1.427 203.400

200.000 2855 342.600

300.000 4283 513.960

400.000 5711 685.320

500.000 7138 856.560

600.000 8566 1.027.920

700.000 9994 1.199.280

800.000 11.422 1.370.640

900.000 12.850 1.542.000

1.000.000 14.277 1.713.240

1.100.000 15.705 1.884.600

1.200.000 17.133 2.055.960

1.300.000 18.561 2.227.320

1.400.000 19.988 2.398.560

1.500.000 21.416 2.569.920

1.600.000 22.844 2.741.280

1.700.000 24.272 2.912.640

1.800.000 25.700 3.084.000

1.900.000 27.127 3.255.240

2.000.000 28.555 3.426.600