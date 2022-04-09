Duş almak orucu bozar mı? Duş alırken oruç bozulur mu? Oruçluyken banyo yapılır mı? Ramazan ayında oruç tutanlar kafalarındaki soru işaretlerine yanıt arıyor. Oruçluyken duş almak ve banyo yapmanın oruca zarar verip vermeyeceği pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Diyanet bu konuya ilişkin verdiği yanıtında banyo yapmanın orucu bozmayacağını ancak bazı hususlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. İşte banyo yaparken orucun bozulmaması için yapılması gerekenler...

Duş almak orucu bozar mı? Duş alırken oruç bozulur mu? Oruçluyken banyo yapılır mı? Ramazan ayında oruç tutanlar kafalarındaki soru işaretlerine yanıt arıyor. Oruçluyken duş almak ve banyo yapmanın oruca zarar verip vermeyeceği pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Diyanet bu konuya ilişkin verdiği yanıtında banyo yapmanın orucu bozmayacağını ancak bazı hususlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. İşte banyo yaparken orucun bozulmaması için yapılması gerekenler...

Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşlar farklı konularda kafalarında yer edinen sorulara yanıt aramaya başladı. Oruçluyken orucu bozacak durumlardan kaçınmak isteyenlerin en sık soruduğu soruların başında duş almak orucu bozar mı? sorusu geliyor. Diyanet ve İslam alimleri bu konuda ortak bir görüş bildiriyor.

Duş almak orucu bozar mı?

Duş almanın orucu bozmayacağı ifade ediliyor. Ancak duş alırken oruçlu olduğumuzun unutulmaması gerektiğine de vurgu yapılıyor. Diyanet'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan'da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220).

Oruçlu bir kimsenin guslederken ağza ve burna su vermesinin ölçüsü nedir?

Guslederken ağza ve burna su vermek farzdır. Ağza verilen suyu boğaza kadar ulaştırıp çalkalamak ve burna verilen suyu da iyice çekmek sünnettir. Bu hüküm oruçlu olmayan kimseler içindir. Oruçlu olanların, boğaza veya genze su kaçma ihtimali olduğu için böyle yapmaları uygun olmaz. Onlar gusülde ağza ve burna su verirken mübalağa etmeyip abdestte yaptıkları gibi yaparlar (İbn Âbidîn, Reddü'l-Muhtâr, I, 237, 291).

Sünnete uygun gusül abdesti nasıl alınır?

Gusül; cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmî kirlilik hâllerinden kurtulmak için yapılması gereken dinî temizlik demektir. Kur'an-ı Kerim'de, “Eğer cünüp iseniz, iyice temizlenin (yıkanın)” (Nisâ, 4/43; Mâide, 5/6) buyurulmaktadır. Hz. Peygamberin (s.a.s.)sünnetinde de, ihtilam olma (rüyalanma) veya cinsel ilişki sonucu cünüplük hâlinde veya hayız ve nifas sonrasında gusletmek emredilmiştir (Buhârî, Gusül, 22, 28; Müslim, Hayız, 87, 88; Ebû Dâvûd, Taharet, 127).

Gusül abdesti ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak, burna su çekmek ve bütün vücudu hiç kuru yer bırakmayacak şekilde yıkamak suretiyle yapılır. Burada sayılan işlemler Hanefîlere göre guslün farzlarıdır. Birinin eksik bırakılması hâlinde gusül geçersiz olur. Guslün bu farzlarından başka bir de sünnetleri vardır.

Sünnetleri de yerine getirilerek gusül şöyle yapılır: Gusletmek isteyen kimse niyet ederek besmele çeker. Ellerini yıkar, vücudunda bir necaset/maddî kirlilik var ise onu temizler, avret yerlerini yıkar. Sonra sağ eli ile üç defa ağzına su vererek iyice çalkalar, daha sonra üç defa burnuna su çekerek temizler ve namaz abdesti gibi abdestini tamamlar. Sonra da vücudunun her tarafını iyice yıkar. Guslettiği yerde su birikiyorsa, son olarak ayaklarını yıkayıp guslünü tamamlar.