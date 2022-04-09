Oruçluyken gusül abdesti alınır mı? Gusül abdesti almak orucu bozar mı? Banyo (gusul) yapmak orucu bozar mı? Ramazan ayını bereketi ile yeryüzünü aydınlattı. İslam'ın 5 şartından biri olan oruç tutmak ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar ilk sahurlarına kalktı ve ilk oruçlarına niyetlendi. Ramazan ayında ülkemizde de milyonlarca kişi oruç tutacak. Oruçluyken orucu bozan durumlar vatandaşların kafasında soru işaretleri oluşturuyor. Oruçluyken gusül abdesti alma ihtiyacı duyanlar bunun orucu bozup bozmayacağını araştırıyor. Peki gusül abdesti oruca zarar verir mi?

Oruçluyken gusül abdesti alınır mı? Gusül abdesti almak orucu bozar mı? Banyo (gusul) yapmak orucu bozar mı? Ramazan ayını bereketi ile yeryüzünü aydınlattı. İslam'ın 5 şartından biri olan oruç tutmak ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar ilk sahurlarına kalktı ve ilk oruçlarına niyetlendi. Ramazan ayında ülkemizde de milyonlarca kişi oruç tutacak. Oruçluyken orucu bozan durumlar vatandaşların kafasında soru işaretleri oluşturuyor. Oruçluyken gusül abdesti alma ihtiyacı duyanlar bunun orucu bozup bozmayacağını araştırıyor. Peki gusül abdesti oruca zarar verir mi?

Ramazan ayında oruç tutan milyonlarca kişi bazı sorulara yanıt arıyor. Oruç ile birlikte orucu bozan ve bozmayan haller ile ilgili şüpheye düşenler Diyanet'i soru yağmuruna tutuyor. Ramazan ayında en sık sorulan sorulardan biri de oruçluyken gusül abdesti almanın orucu bozup bozmayacağı. Bu konu hakkında Diyanet'ten açıklama geldi.

Oruçluyken gusül abdesti alınır mı?

Oruçluyken gusül abdesti almanın bir sakıncası olmadığı İslam alimleri tarafından daha önce açıklanmıştı. Ancak gusül abdesti alırken dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır. Bunlara dikkat edilmezse oruç bozulabilir. Diyanet bu konuda yaptığı açıklamada şunları belirtiyor: Guslederken ağza ve burna su vermek farzdır. Ağza verilen suyu boğaza kadar ulaştırıp çalkalamak ve burna verilen suyu da iyice çekmek sünnettir. Bu hüküm oruçlu olmayan kimseler içindir. Oruçlu olanların, boğaza veya genze su kaçma ihtimali olduğu için böyle yapmaları uygun olmaz. Onlar gusülde ağza ve burna su verirken mübalağa etmeyip abdestte yaptıkları gibi yaparlar (İbn Âbidîn, Reddü'l-Muhtâr, I, 237, 291).

Gusül abdesti almak orucu bozar mı?

Oruç tutarken gusül abdesti almanın bir sakıncası olmadığı beliritiliyor. Ancak yukarıda da bahsedildiği gibi gusül abdesti alırken bazı noktalara dikkat edilmelidir. Bu noktalara dikkat edilmezse ouç bozulabilir.

İhtilam olmak (rüyalanmak) guslü gerektirir mi?

Bir kişi ihtilam olsa ancak uykudan uyandığında üzerinde veya çamaşırında ıslaklık görmese gusletmesi gerekmez (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, I, 302). Buna karşılık, rüya gördüğünü hatırlamamakla birlikte, uyandığında üzerinde veya çamaşırında ıslaklık görürse gusletmesi gerekir (Ebû Dâvûd, Tahâret, 96; Tirmizî, Tahâret, 82).

Hz. Âişe (r.a.) şöyle anlatır: “Resûlullah'a, ‘Bir kimse uykudan uyandıktan sonra çamaşırında ıslaklık bulsa, ancak ihtilam olduğunu hatırlamasa (yıkanması gerekir mi?)' diye soruldu. O da ‘Evet, yıkanmalıdır!' diye cevap verdi. Sonra, ihtilam olduğunu hatırlayıp da ıslaklık farketmeyen kimsenin durumu soruldu: ‘Ona gusül gerekmez' dedi. Ümmü Süleym (r.a.) sordu: ‘Bunu kadın görecek olursa, kadına gusül gerekir mi?'. Buna da: ‘Evet! Kadınlar, erkekler gibidir' cevabını verdi.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 96; Tirmizî, Tahâret 82). Yine Âişe (r.a.) anlatıyor: “Ümmü Süleym (r.a.), Resûlullah'a (s.a.s.), ‘Rüyasında, erkeğin gördüğünü gören kadına, guslün gerekip gerekmeyeceğini sordu. Resûlullah, ‘Evet! Islaklığı fark ederse.' cevabını verdi” (Müslim, Hayız, 33; Ebû Dâvûd, Tahâret, 97; Nesâî, Tahâret, 135). Dolayısıyla kadınların da erkekler gibi ihtilam olmalarından sonra çamaşırlarında ıslaklık görmeleri halinde gusletmeleri gerekir.

Sünnete uygun gusül abdesti nasıl alınır?

Gusül; cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmî kirlilik hâllerinden kurtulmak için yapılması gereken dinî temizlik demektir. Kur'an-ı Kerim'de, “Eğer cünüp iseniz, iyice temizlenin (yıkanın)” (Nisâ, 4/43; Mâide, 5/6) buyurulmaktadır. Hz. Peygamberin (s.a.s.)sünnetinde de, ihtilam olma (rüyalanma) veya cinsel ilişki sonucu cünüplük hâlinde veya hayız ve nifas sonrasında gusletmek emredilmiştir (Buhârî, Gusül, 22, 28; Müslim, Hayız, 87, 88; Ebû Dâvûd, Taharet, 127).

Gusül abdesti ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak, burna su çekmek ve bütün vücudu hiç kuru yer bırakmayacak şekilde yıkamak suretiyle yapılır. Burada sayılan işlemler Hanefîlere göre guslün farzlarıdır. Birinin eksik bırakılması hâlinde gusül geçersiz olur. Guslün bu farzlarından başka bir de sünnetleri vardır.

Sünnetleri de yerine getirilerek gusül şöyle yapılır: Gusletmek isteyen kimse niyet ederek besmele çeker. Ellerini yıkar, vücudunda bir necaset/maddî kirlilik var ise onu temizler, avret yerlerini yıkar. Sonra sağ eli ile üç defa ağzına su vererek iyice çalkalar, daha sonra üç defa burnuna su çekerek temizler ve namaz abdesti gibi abdestini tamamlar. Sonra da vücudunun her tarafını iyice yıkar. Guslettiği yerde su birikiyorsa, son olarak ayaklarını yıkayıp guslünü tamamlar.

Cünüp iken tutulan oruç geçerli midir?

Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 372).

Cünüp olarak uyumak, yemek ve içmekte bir sakınca var mıdır?

Cünüp olan bir kimse, namaz kılmak ve Kur'an okumak gibi ibadetleri yerine getiremez. Dolayısıyla, ibadetlerini yapmaya engel olan bu durumdan ilk fırsatta guslederek kurtulmaya çalışmalıdır.

Ancak gusletmesi gereken bir kimse ihtiyaç hâlinde, herhangi bir namazın geçmesine sebebiyet vermemek kaydıyla, avret mahallinin temizliğini yaptıktan sonra abdest alarak ya da sadece el ve ağzını yıkayarak uyuyabilir, yiyip içebilir ve başka işlerle meşgul olabilir (Buhârî, Gusül, 27; Müslim, Hayız, 21, 22, 24). Çünkü cünüplük, gusül ve abdest gibi özel bir temizliği gerektirmeyen işlerin yapılmasına engel değildir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), cünüp olmakla müminin necis (maddeten pis) olmayacağını ifade etmiştir (Buhârî, Gusül, 23).

Fakat cünüp birinin namazını kaçıracak şekilde yıkanmayı geciktirmesi haram, elini ağzını yıkamadan yiyip içmesi ise mekruh görülmüştür. Bu itibarla zorunlu bir durum olmadıkça insan hemen boy abdesti almalı ve bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. .