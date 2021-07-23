Gusül abdesti nasıl alınır? Gusül abdesti (boy abdesti) farzı ve sünnetleri nedir?

Gusül abdesti cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmî kirlilik hâllerinden kurtulmak için yapılması gereken bir şeydir. Gusül abdesti almak isteyen ancak nasıl alındığını bilmeyenler de gusül abdesti nasıl alınır? sorusuna yanıt arıyor. Peki gusül abdesti (boy abdesti) alırken neye dikkat edilmeli? Gusül abdesti (boy abdesti) farzı ve sünnetleri nedir? Ağıza ve buruna su almadan gusül abdesti (boy abdesti) geçerli olur mu?

Gusül abdesti cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmî kirlilik hâllerinden kurtulmak için yapılması gereken bir şeydir. Gusül abdesti almak isteyen ancak nasıl alındığını bilmeyenler de gusül abdesti nasıl alınır? sorusuna yanıt arıyor. Peki gusül abdesti (boy abdesti) alırken neye dikkat edilmeli? Gusül abdesti (boy abdesti) farzı ve sünnetleri nedir? Ağıza ve buruna su almadan gusül abdesti (boy abdesti) geçerli olur mu?

Gusül abdesti Mülümanlar için kirlilik durumundadn kurtulmak olarak tanımlanabilir. Gusül badesti (boy abdesti) için vücudun tamamen yıkanması gerekiyor. Gusül badesti konusunda araştırma yapanlar Gusül abdesti nasıl alınır? Gusül abdesti (boy abdesti) alırken neye dikkat edilmeli? sorularına yanıt arıyor.

GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR?

Gusül abdesti cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmî kirlilik hâllerinden kurtularak temizlenmek için yapılması gerekir. Aşağıda sayılan işlemler Hanefîlere göre guslün farzlarıdır. Birinin eksik bırakılması hâlinde gusül geçersiz olur. Gusül abdesti almak için şu adımların yapılması gerekir;

1- Ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak

2- Burna su çekmek ve yıkamak.

3- Bütün vücudu hiç kuru yer bırakmayacak şekilde yıkamak suretiyle yapılır.

GUSÜL ABDESTİNE NASIL BAŞLANIR?

Gusletmek isteyen kimse niyet ederek besmele çeker. Ellerini yıkar, vücudunda bir necaset/maddî kirlilik var ise onu temizler, avret yerlerini yıkar. Sonra sağ eli ile üç defa ağzına su vererek iyice çalkalar, daha sonra üç defa burnuna su çekerek temizler ve namaz abdesti gibi abdestini tamamlar. Sonra da vücudunun her tarafını iyice yıkar. Guslettiği yerde su birikiyorsa, son olarak ayaklarını yıkayıp guslünü tamamlar.

GUSÜL ABDESTİ NEDİR?

Boy abdesti veya gusül, İslam dininde bir dinî gereklilik olarak tüm vücudun yıkanmasıdır. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı guslü; kuru hiçbir yer bırakmamak üzere bedenin her tarafını yıkama olarak tanımlamıştır. Suyun olmadığı yerde ya da kişiye göre hasta edeceğini düşündüğü soğuk su varsa, kişi Maide Suresi, 6. ayetine göre teyemmüm yapabilir, gusül abdesti almış sayılır. Uygun sıcaklıkta su bulduğu zaman teyemmüm geçersiz olur. Bazı İslam alimleri, gusülde sadece vücudun değil ağız ve burun içinin de yıkanmasının farz olduğunu söylese de Şafii gibi mezhebler bunun gerekli olmadığı görüşündeler. Bazı özel durumlarda yerine getirilmesi gereken bu ibadetin terki günahtır.

GUSÜL ABDESTİ FARZLARI

Ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak.

Burna su çekip yıkamak.

Bütün vücudu kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak.

GUSÜL ABDESTİ SÜNNETLERİ

Gusüle niyet etmek.

Besmele ile başlamak.

Bedenin bir tarafında pislik varsa onu önceden güzelce temizlemek.

Avret yerini yıkamak.

Gusülden evvel abdest almak.

Bedenine üç defa su dökmek ve suyu bedenin her tarafına ulaştırmak.

Su dökünmeye baştan başlamak, sonra sağ omzuna, sonra sol omzuna dökmek ilk defa döktüğü zaman bedeni ovmak ve suyu bedenin her tarafına ulaştırmak.

Ayağının olduğu yere su birikirse, abdest aldığı zaman ayak yıkamasını sonraya bırakmak.

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