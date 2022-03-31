Cinsel ilişkinden sonra oruç tutulur mu? Gusül abdesti almadan oruç tutulur mı? Cünüpken oruca niyet edilir mi? sorularının yanıtları pek çok Müslüman tarafından merak ediliyor. Özellikle Ramazan ayının gelmesiyle Diyanet'e bu yönde oldukça fazla soru yöneltilmeye başlandı. Evli olan çiftler cinsel ilişkinin ardından sahura kalkıp tutulan orucun geçerli olup olmayacağını araştırıyor. İşte cünüpken (cenabet) gusül abdesti almadan oruç tutulur mu? sorusuna verilen yanıtlar...

Cinsel ilişkinden sonra oruç tutulur mu? Gusül abdesti almadan oruç tutulur mı? Cünüpken oruca niyet edilir mi? sorularının yanıtları pek çok Müslüman tarafından merak ediliyor. Özellikle Ramazan ayının gelmesiyle Diyanet'e bu yönde oldukça fazla soru yöneltilmeye başlandı. Evli olan çiftler cinsel ilişkinin ardından sahura kalkıp tutulan orucun geçerli olup olmayacağını araştırıyor. İşte cünüpken (cenabet) gusül abdesti almadan oruç tutulur mu? sorusuna verilen yanıtlar...

Ramazan ayında cinsellik konusu oldukça tartışılan konuların başında geliyor. Ramazan'da cinsel ilişkinin ardından sahura kalkıp oruç tutmanın İslam dinine göre uygun olup olmadığı da pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Diyanet'e bu yönde oldukça fazla soru soruluyor. Diyanet'in sitesinde yer alan bilgilerde vatandaşların sorularına yanıt verildi.

Cinsel ilişkinden sonra oruç tutulur mu?

Cinsel ilişkinin ardından cünüplük durumu oruç tutmaya ve sahura kalkmaya engel değildir. Sahura kalkanlar önce ağız ve burunlarını yıkamaya özen göstermelidir. .Sahur için vakit yoksa cünüp halde sahur yapılabilir ve oruç için niyet edilebilir. Ancak sahur için vakit varsa cünüp olan kişilerin gusül abdesti alıp sahura oturması daha yararlı olcaktır.

Gusül abdesti almadan oruç tutulur mı?

Cinsel ilişkini ardından gusül abdesti almak en doğrusudur. Ancak gusül abdesti almaya vakit yoksa sahura kalkılabilir ve sahurun ardından niyet edilerek oruç tutulabilir. Cünüplük durumu oruç tutmaya engel değildir. Ancak oruca niyet ettikten sonra gusül abdesti almakta fayda var. Cünüp olarak oruca başlamak veya oruç tutmak caizdir ve orucu bozmaz.

Cünüpken (Cenabet) sahurda yemek yenir mi?

Cünüpken sahura kalkıp yemek yenebilir. Ancak sahur için vakit varsa ve abdest almaya yetecek süre varsa gusül abdesti alıp sahura başlamak daha iyi olacaktır. Zaman kısıtlı ise cünüpken sahura kalkıp yemek yenebilir. Ardından niyet edilir ve oruç tutulur. Gusül abdesi daha sonra alınabilir.

Cünüpken (venabet) tutulan oruç geçerli midir?

Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 372).

Oruçluyken rüyalanmak orucu bozar mı?

Oruçlu iken rüyada ihtilam olmak orucu bozmaz, gusletmeyi geciktirerek cünüp olarak sabahlamak da oruca bir zarar vermez (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220). Ancak guslü sabah namazı vaktinin çıkmasına kadar ertelemek günahtır. Çünkü bu durumda namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 372). Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazanda imsaktan sonra sabah namazı vakti içinde yıkandıkları bilinmektedir (Buhârî, Savm, 25).