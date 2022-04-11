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TIMETURK / GENEL / Diyarbakır iftar çadırı 2022 | Diyarbakır'da iftar çadırı nerede? Diyarbakır iftar (Ramazan) çadırı nerelerde var?

Diyarbakır iftar çadırı 2022 | Diyarbakır'da iftar çadırı nerede? Diyarbakır iftar (Ramazan) çadırı nerelerde var?

Diyarbakır iftar çadırı 2022 | Diyarbakır'da iftar çadırı nerede? Diyarbakır iftar (Ramazan) çadırı nerelerde var? Kovid-19 salgını nedeniyle geçtiğimiz 2 sene Ramazan etkinlikleri yasaklanmıştı. Camilerde toplu teravih namazlarının da kılınmasına izin verilmemişti. Ayrıca Ramazan'ın vazgeçilmezlerinden olan iftar çadırlarının kurulması da yasaklanmıştı. Diyarbakır'da oruç tutan yüz binlerce kişi de Diyarbakır iftar çadırlarının nerede hangi ilçede ve mahallede olduğunu merak ediyor. Peki bu sene Diyarbakır'da iftar çadırı kuruldu mu?

1 Saat Önce
2022-04-11 18:57:22
Diyarbakır iftar çadırı 2022 | Diyarbakır'da iftar çadırı nerede? Diyarbakır iftar (Ramazan) çadırı nerelerde var?

Diyarbakır iftar çadırı 2022 | Diyarbakır'da iftar çadırı nerede? Diyarbakır iftar (Ramazan) çadırı nerelerde var? Kovid-19 salgını nedeniyle geçtiğimiz 2 sene Ramazan etkinlikleri yasaklanmıştı. Camilerde toplu teravih namazlarının da kılınmasına izin verilmemişti. Ayrıca Ramazan'ın vazgeçilmezlerinden olan iftar çadırlarının kurulması da yasaklanmıştı. Diyarbakır'da oruç tutan yüz binlerce kişi de Diyarbakır iftar çadırlarının nerede hangi ilçede ve mahallede olduğunu merak ediyor. Peki bu sene Diyarbakır'da iftar çadırı kuruldu mu?

Diayarbakır'da iftarını iftar çadırında açmak isteyen binlerce kişi Diyarbakır iftar çadırları nerede var? sorusuna yanıt arıyor. Ramazan ayı bereketi ve rahmetiyle 2022 yılında 2 Nisan'da ilk sahur ile başladı.

Diyarbakır iftar çadırı 2022

Geçtiğimiz senelerde Ramazan ayında iftar çadırlarının kurulması salgın tedbirleri kapsamında yasaklanmıştı. Bu sene ise yurdun her köşesinde iftar çadırları kuruldu. Diyarbakır'da oruç tutanlar iftar çadırının nerede olduğunu merak ediyor.

Diyarbakır'da iftar çadırı nerede?

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor. Ayrıca Diyabakır'da 2022 Ramazan ayında iftar çadırları Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Sur'da kurulacak.

Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği yardımı

Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı boyunca vatandaşlara iftar saatinde ve sahurda çeşitli ikramlarda bulunacak. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma durakları, işlek olan meydanlarda, hastane önlerinde iftar saatinde evinde olamayanlar için iftariyelik dağıtacak. Kurulacak stantlarda vatandaşlara içinde sandviç, su ve hurmanın bulunduğu 130 bin iftariyelik ikram edilecek.

13 bin 500 kişiye günlük iftar yemeği

Sosyal belediyecilikte örnek çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde ihtiyaç sahibi 13 bin 500 kişiye günlük iftar yemeği dağıtacak. Büyükşehir Belediyesine ait hasta ve hasta yakını misafirhanesinde kalan vatandaşlara Ramazan Ayı boyunca her gün 500 kişilik iftar ve sahur verilecek. Dicle üniversitesi yerleşkesinde bulunan hasta yakınlarının kaldığı misafirhaneye ise 100 kişilik sahur yemeği verilecek.

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