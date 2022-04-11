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TIMETURK / GENEL / Mersin iftar çadırı 2022 | Mersin'de iftar çadırı nerede? Mersin (İçel) iftar çadırı nerede, hangi ilçede ve mahallede?

Mersin iftar çadırı 2022 | Mersin'de iftar çadırı nerede? Mersin (İçel) iftar çadırı nerede, hangi ilçede ve mahallede?

Mersin iftar çadırı 2022 | Mersin'de iftar çadırı nerede? Mersin (İçel) iftar çadırı nerede, hangi ilçede ve mahallede? Kovid-19 salgını nedeniyle geçtiğimiz yıllarda Ramazan ayında iftar çadırları kurulmamıştı. Yurt genelinde aşılama oranında yaşanan artış ve vaka sayılarında yaşanan düşüş nedeniyle bu sene iftar çadırları yeniden kurulmaya başlanacak. Türkiye'nin en kalabalık kenti Mersin'de yaşayan vatandaşlar da Mersin'de iftar çadırı kurulup kurulmayacağını merak ediyor. Peki Mersin'de iftar çadırı nerede hangi ilçelerde kurulacak.

3 Saat Önce
2022-04-11 17:21:35
Mersin iftar çadırı 2022 | Mersin'de iftar çadırı nerede? Mersin (İçel) iftar çadırı nerede, hangi ilçede ve mahallede?

Mersin iftar çadırı 2022 | Mersin'de iftar çadırı nerede? Mersin (İçel) iftar çadırı nerede, hangi ilçede ve mahallede? Kovid-19 salgını nedeniyle geçtiğimiz yıllarda Ramazan ayında iftar çadırları kurulmamıştı. Yurt genelinde aşılama oranında yaşanan artış ve vaka sayılarında yaşanan düşüş nedeniyle bu sene iftar çadırları yeniden kurulmaya başlanacak. Türkiye'nin en kalabalık kenti Mersin'de yaşayan vatandaşlar da Mersin'de iftar çadırı kurulup kurulmayacağını merak ediyor. Peki Mersin'de iftar çadırı nerede hangi ilçelerde kurulacak.

Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar oruçlarını iftar çadırlarında açmak istiyor. 2022 yılında iftar çadırları yurdun pek çok ilinde kuruldu. Binlerce kişiuye ücretsiz iftar yemeği verilen bu çadırlarda ihtiyaç sahipleri iftarlarını yapıyor. Mersin'de de iftar çadırında iftar yapmak isteyen vatandaşlar çadırların nerede ve hangi ilçede kurulacağını araştırıyor.

Mersin iftar çadırı 2022

Mersin'de 2022 yılında iftar çadırlarının kurulup kurulmadığını Mersin Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla öğrenilebilir. Ayrıca yaşadığınız ilçenin yerel yönetimlerinden de bu kouya ilişkin bilgi alınabilir.

‘Her Zamanki Gibi Şefkatli Ramazan Gibi Bereketli'

Mersin Büyükşehir Belediyesi, her kesime yönelik yürüttüğü sosyal projelerine aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayı boyunca devam edecek olan yemek dağıtımlarını başlattı. İftarın ilk yemeğini vatandaşlara ulaştıran Büyükşehir, Ramazan sofralarına bereket katacak. Ramazan boyunca 13 ilçede devam edecek hizmetten günlük 12 bin kişi yararlanacak.

Hijyenik bir ortama sahip paketleme deposunda hazırlanan gıda kolilerinin içerisinde 2 litre ayçiçek yağı, 2 kilogram un, 1 kilogram beyaz toz şeker, yarım kilo siyah çay, 1 kilogram şehriye, 1 kilogram nohut, 750 gram tuz, 800 gram sofralık zeytin, 2 kilogram pilavlık bulgur, 2 kilogram pilavlık pirinç, 1 kilogram kırmızı iç mercimek ve 2,5 kilogram makarna yer aldı. “Her Zamanki Gibi Şefkatli Ramazan Gibi Bereketli” yazılı koliler dağıtım deposundan evlere doğru yola çıktı.

Büyükşehir'in yemekleri Ramazan boyunca sofralara aş oluyor,

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'nin öncülüğünde sürdürülen ücretsiz yemek dağıtımı, Ramazan'ın ilk gününde de birçok mahallede devam etti. Ramazan sofralarını bereketlendirecek olan hizmetle her gün kent genelinde belirlenen özellikle dezavantajlı mahallelerde günlük 12 bin kişiye ücretsiz yemek dağıtılacak. Ramazan boyunca her gün kavurma, pilav ve tatlıdan oluşan menü sofralarda yerini alacak.

Mobil Mutfak Tırı Ramazan Ayı boyunca Anamur ve Bozyazı ilçelerinde konuşlanacak. Tırda pişen yemekler iftar için vatandaşların evlerine ulaştırılacak. Büyükşehir'in yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşları önceleyerek yürüttüğü evlere yemek hizmeti ise Ramazan boyunca da devam edecek.

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