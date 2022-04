Disney+ dizi ve filmleri neler? 2022 Disney Plus'ta hangi diziler ve filmler var? Disney+ Türk dizileri var mı? Netflix ve Amazon Prime Video'ya rakip olan Disney+ ülkemizde 14 Haziran'da yayın hayatına başlıyor. Disney Türkiye üyelik fiyatlarını da duyurdu. Dizi ve film tutkunları platformla hangi yapımların olduğunu merak ediyor. Sinemada gişe rekorları kıran pek çok film Disney+'ta olacak. İşte 2022 Disney Plus dizi ve filmleri...

Online diziilm sektörü giderekgenişliyor. Netflix'in başlattığı bu sistemde yeni firmalar yüzlerce film ve dizi ile Netflix'e rakip oluyor. Son olarak ABD merkezli Disney firması Disney+ ile online içerik yayıncılığına başladı. 2019'da ABD'de yayın hayatına başlayan Disney Plus ülkemizde de yaz aylarında yayın hayatına başlayacak. Disney'in dizileri ve filmleri Türkler tarafından araştırılmaya başlandı.

Disney+ dizi ve filmleri neler?

Kaçış dizisi Disnep Plus'ta olacak. Kaçış O3 Medya ve Same Film imzalı, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'in üstlendiği, senaryosunu Ali Doğançay'nun kaleme aldığı, başrollerini İrem Helvacıoğlu ve Engin Akyürek'in paylaştığı, 2022'de Disney+'ta başlayacak olan ilk Türk internet dizisidir. Disney Plus'ta milyonlarca kişinin izleyeceği filmler şunlar;

Wolfgang

Avengers filmleri

Star Wars – orijinal üçleme

Star Wars – devam üçlemesi

Karayip Korsanları üçlemesi

Oyuncak Hikayesi üçlemesi

The Mandalorian

The Simpsons

Loki

Monsters At Work

WandaVision

Kanal D'de Sadakatsiz dizisi ile sevilen Cansu Dere, yazın Türkiye'ye gelecek olan Disney Plus ile anlaşma imzaladığı iddia edildi.

Disney Plus, son olarak yeni projeler için Yılmaz Erdoğan'la el sıkıştı. Anlaşmaya göre, sevilen film serisi Organize İşler'in 3 sezonluk bir dizisi Disney Plus'ta yayınlanacak.

2022 Disney Plus'ta hangi diziler ve filmler var?

Disney+ üyelerinin izleyebileceği platforma özel içerikler arasında, yapımcılığını ve senaristliğini Jon Favreau'nun üstlendiği Star Wars içerikleri “The Book of Boba Fett” ve “The Mandalorian”ın yanı sıra heyecanla beklenen “Obi-Wan Kenobi” yer alıyor. Ayrıca, Marvel Studios dizileri “Ms. Marvel” ve “Loki”, Scarlett Johansson'ın başrolünde bulunduğu “Black Widow” ve Simu Liu ve Awkwafina'nın başrollerini paylaştığı Oscar® adayı “Shang-Chi ve On Halka Efsanesi” filmleri de platformda izlenebilecek yapımlar arasında bulunuyor.

Üyeler aynı zamanda Disney ve Pixar'dan iki Oscar® ödüllü “Soul” ile beraber Madrigal ailesinin hikayesinin anlatıldığı Walt Disney Animation Studios'tan Oscar® ödüllü “Enkanto: Sihirli Dünya” ve Emma Stone'un efsanevi “Cruella de Vil”i canlandırdığı Oscar® ödüllü “Cruella” filmlerini de keyifle izleyebilecekler.

Disney+ üyeleri ayrıca, Engin Akyürek'in başrolünü üstlendiği Disney+'ın merakla beklenen ilk Türk içeriği “Kaçış”, ilgiyle izlenen yeni orijinal diziler “How I Met Your Father”, “The Dropout” ve “The Kardashians”, efsane diziler “The Simpsons”, “The Walking Dead”, “American Horror Story” ve “How I Met Your Mother”ın yanı sıra “Lost” gibi kült dizilerin tüm sezonlarını da izleyebilecekler.

Ayrıca “Free Guy” gibi gösterildiği ülkelerde büyük ilgi ile karşılanan yeni gişe filmlerine de erişebilecekler. Platformda, National Geographic'ten "Jeff Goldblum'un Dünyası" ve James Cameron'ın yapımcılığını üstlendiği “Balinaların Gizemli Dünyası” da Disney+'ın öne çıkan yapımları arasında bulunuyor.

Kullanıcılar dört adede kadar eşzamanlı yayına, on cihaza kadar sınırsız indirme, seçili içerikleri IMAX Enhanced teknolojisi ile izleme ve yedi adede kadar farklı profil yaratma olanağına sahip olacaklar. Disney+ Çocuk Profilleri ile sadece yaşa uygun içeriğe erişilmesine olanak sağlayan, çocuk dostu bir arayüz sunuyor.

Disney+'ta neler var?

Dünyanın en iyi hikaye anlatıcılarından binlerce film, belgesel, dizi, animasyon, kısa içerik ve her ay eklenen yeni içeriklerle Disney+'ta her zaman izlemek için bir şey bulacaksın.

• Disney'den “Cruella” ve “Enkanto” gibi gişe rekorları kıran, en yeni canlı aksiyon ve animasyon filmleri

• Pixar'ın dahi yaratıcılarından, her yaştan izleyici için “Luka” ve “Soul” gibi iç ısıtan hikayeler

• Marvel Studios'dan mutlaka görülmesi gereken “Loki”, “Hawkeye” ve “WandaVision” gibi orijinal içerikler

• “Obi-Wan Kenobi” ve “The Mandalorian” gibi çok çok uzak bir galaksiden destansı hikayeler

• Korkusuz National Geographic kaşifleri eşliğinde aydınlatıcı belgeseller

• Herkesin konuştuğu “The Kardashians”, “The Dropout”, “How I Met Your Father” gibi orijinal içerikler ve bir solukta yeniden izlenebilecek “How I Met Your Mother” ve “The Walking Dead” gibi dünyaca ünlü fenomen diziler

Disney+ nedir?

Disney+; Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic ve çok daha fazlasına ait içeriklerin yer aldığı dijital yayın platformudur.

Disney+, standart üyelik paketi kapsamında birçok ayrıcalık sunar:

• Başka hiçbir yerde izleyemeyeceğin orijinal içerikler, gişe filmleri, bir solukta izlenebilecek diziler ve programlar, atıştırmalık kısa içerikler ve ilham verici belgeseller

• 10 cihaza ve 7 ayrı profile kadar sınırsız indirme imkanı

• Uyumlu cihazlarda hiçbir ek ücret ödemeden 4K UHD çözünürlükte Dolby Vision ve Dolby Atmos desteğiyle izleme imkanı

• Özel çocuk profilleri içeren kapsamlı ebeveyn kontrol sistemi

• Aynı anda 4 ekranda izleme imkanı

• GroupWatch özelliğiyle beş arkadaşınla sanal izleme partileri düzenleme imkanı

Disney Plus ücreti ne kadar?

Disney+, standart fiyatlandırmasını ise aylık 34,99 TL ya da yıllık 349,90 TL olarak belirledi. Yapılan açıklama şöyle: "Yıllık 279,90 TL'lik özel tanışma paketinden yararlanarak yıllık üye olmak isteyenlere Disney+, 8 aylık fiyatıyla sunuluyor. Özel teklif fırsatını yakalamak isteyen izleyicilerin, 14 Haziran'dan önce kayıt olarak 26 Haziran 2022'ye kadar satın alma işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Üyeler böylece Disney+ keyfini 8 ay fiyatına 12 ay boyunca yaşayacaklar."