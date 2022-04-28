Hayder binlerce mağdur ve mazluma ümit oldu1

HAYDER, Ramazan ayı boyunca 10 ülkede mağdur, ihtiyaç sahibi ve mazlum 300.000 kişi için Ramazan sofrası kurmaya devam ediyor.

Arakan, Etiyopya, Filistin, Hindistan, Keşmir, Nijer, Suriye, Somali, Yemen ve Türkiye'de kurulan sofralarda binlerce kişi için çalışmalar devam ediyor. Bağışların ihtiyaç sahiplerine usulüne göre ulaştırılmasına özen gösteriliyor.

Her gün 10 bin kişilik iftar sofrası!

Hayder 10 ülkede her gün 10 bin kişinin Ramazanda iftar açması için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Arakan, Etiyopya, Filistin, Hindistan, Keşmir, Nijer, Suriye, Somali, Yemen ve Türkiye'de ihtiyaç sahipleri tespit ediliyor ve binlerce mazlumun yüzü gülüyor.

30 gün boyunca devam eden bu yardım kapsamında Ramazan ayında 300 bin kardeşimize el uzatıldı.

İhtiyaç sahibine uygun yardımlar

Sadece Ramazan ayında değil, bütün bir yıl hizmetlerine devam eden Hayder, ihtiyaç sahiplerinin mağduriyetlerine ve durumlarına göre farklı projelerle destek sağlıyor.

Ramazan aylarında kumanya, iftar, zekat, fitre ve sadakagibi yardımlara ağırlık verilirken, Kurban bayramlarında da, kurban bağışlarına ağırlık veriliyor.

Tüm yıl boyunca yetimlerin her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Yetimlerin kıyafet, yiyecek ve psikolojik alandaki bütün ihtiyaçları karşılanıyor. Bunun yanı sıra öğenciler için burs desteği de sağlanıyor.

Yine yıl içerisinde Afrika ve Asya'da, ihtiyaç olan köylerde su kuyusu için çalışmalar yapan Hayder bu güne dek 361 su kuyusu açtı.

Detaylı bilgive bağış için HAYDER internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.