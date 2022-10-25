Bursa Nilüfer 29 Ekim Mor ve Ötesi konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Nilüfer Mor ve Ötesi konseri ne zaman bitecek? Bursa'da 29 Ekim etkinlikleri kapsamımda Mor ve Ötesi gurubu sevilen şarkılarını hayranları için seslendirecek. Mor ve Ötesi Bursa 29 Ekim konserini kaçırmak istemeyenler ise konserin ne zaman saat kaçta başlayacağını merak ediyor. İşte Mor ve Ötesi Bursa konserine dair detaylar.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yurdun çeşitli illerinde sevilen şarkıcılar sahne alacak. Bursa'da da Mor ve Ötesi grubu sevenleriyle bir araya geliyor. 29 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan konsere ise ilgi bir hayli fazla.

Bursa 29 Ekim Mor ve Ötesi konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında Mor ve Ötesi Grubu da sahneye çıkacak. Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşatmak isteyen Nilüfer Belediyesi çeşitli etkinliklerle vatandaşlara güzel bir gün yaşatmak istiyor. Bursa Nilüfer Mor ve Ötesi konseri 29 Ekim'de saat 20.30'da başlaması bekleniyor.

Nilüfer Mor ve Ötesi konseri ne zaman bitecek?

Konserin yaklaşık olarak 1.5 saat sürmesi bekleniyor. Konserin 22.00 gibi bitmesi bekleniyor.

Nilüfer Mor ve Ötesi konseri nerede yapılacak?

29 Ekim Cumartesi günü Nilüfer Belediyesi organizasyonunda Mor ve Ötesi Grubu "FSM Bulvarı Hastane Alanı'nda" kurulan sahnede konser verecek.