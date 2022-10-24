29 Ekim Maltepe Göksel konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Göksel konseri nerede yapılacak?

29 Ekim Maltepe Göksel konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Göksel konseri nerede yapılacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim etkinlikleri kapsamında pek çok sevilen şarkıcı da sahneye çıkarak hayranları ile bir araya gelecek. Sesi ve şarkıları ile sevilen şarkıcı Göksel de Maltepe'de konser verecek. Göksel Maltepe konserine katılmak isteyenler konserin ne zaman, saat kaçta ve nerede başlayacağı sorusuna yanıt arıyor.