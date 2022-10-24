29 Ekim Maltepe Göksel konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Göksel konseri nerede yapılacak?
29 Ekim Maltepe Göksel konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Göksel konseri nerede yapılacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim etkinlikleri kapsamında pek çok sevilen şarkıcı da sahneye çıkarak hayranları ile bir araya gelecek. Sesi ve şarkıları ile sevilen şarkıcı Göksel de Maltepe'de konser verecek. Göksel Maltepe konserine katılmak isteyenler konserin ne zaman, saat kaçta ve nerede başlayacağı sorusuna yanıt arıyor.
2022-10-24 11:20:24
Maltepe'de Göksel sevenleri ile 29 Ekim'de bir araya gelecek. Göksel konserine ilgi şimdiden oldukça fazla. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sahne alacak olan Göksel popüler şarkılarını sevenleri ile birlikte seslendirecek. Göksel 29 Ekim konseri ne zaman, saat kaçta başlayacağı ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor.
29 Ekim Maltepe Göksel konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Türk pop müziğinin güçlü sesi Göksel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümününde Maltepe'de sevenleri ile buluşacak. Maltepe Belediyesi'nin organizasyonunda yapılan etkinliğe ilgi oldukça fazla. Gökse saat 20.00'de Maltepe'de konser verecek. Konserin yaklaşık 1 saat sürmesi bekleniyor.
Göksel konseri nerede yapılacak?
Göksel geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendirerek Maltepe'de unutulmaz bir Cumhuriyet Bayramı konserine imza atacak. 29 Ekim Maltepe Göksel konseri Altayçeşme Mahallesi Oba Sokak No:16'da bulunan Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nin yanındaki alanda yapılacak.
Göksel konseri ücretsiz mi?
Maltepe 29 Ekim Göksel konseri ücretsizdir. Konser tüm vatandaşlar davetlidir.
Maltepe'de etkinliker sürüyor
Konser öncesinde saat 19.00'da Maltepe Belediyesi ana hizmet binası önünde Maltepeli vatandaşlar Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle fener alayı yürüyüşü gerçekleştirecek. Fener alayı sonrasında Göksel sahneye çıkacak.
Maltepe sahilinde “1923M” yüzme yarışı ile 29 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanacak.
Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce 29 Ekim Cumartesi günü ücretsiz düzenlenecek programda Göksel, sevilen şarkılarıyla Maltepeli vatandaşların bayram coşkusuna eşlik edecek. Konser öncesinde saat 19.00'da Maltepe Belediyesi ana hizmet binası önünde Maltepeli vatandaşlar Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle fener alayı yürüyüşü gerçekleştirecek. Fener alayı sonrasında
YORUMLAR (0)