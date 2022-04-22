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TIMETURK / GENEL / 23 Nisan'da İETT ücretsiz mi? 23 Nisan'da İstanbul'da otobüsler ücretsiz mi? 23 Nisan Otobüs, metrobüs, metro Marmaray çocuklara bedava mı?

23 Nisan'da İETT ücretsiz mi? 23 Nisan'da İstanbul'da otobüsler ücretsiz mi? 23 Nisan Otobüs, metrobüs, metro Marmaray çocuklara bedava mı?

23 Nisan'da İETT ücretsiz mi? 23 Nisan'da İstanbul'da otobüsler ücretsiz mi? 23 Nisan Otobüs, metrobüs, metro Marmaray çocuklara bedava mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Geçtiğimiz yıllarda kovid-19 pandemisi nedeniyle 23 Nisan kutlamaları sönük geçmişti. 2022 yılında okullarda ve yerel yönetimler eşliğinde renkli organizasyonlar düzenlendi. İstanbul'da 23 Nisan etkinliklerine katılmak isteyenler İETT seferlerinin (otobüs, metrobüs, metro, tramvay) ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Peki 23 Nisan'da İETT otobüsleri ve marmaray ücretsiz mi olacak?

3 Saat Önce
2022-04-22 08:35:20
23 Nisan'da İETT ücretsiz mi? 23 Nisan'da İstanbul'da otobüsler ücretsiz mi? 23 Nisan Otobüs, metrobüs, metro Marmaray çocuklara bedava mı?

23 Nisan'da İETT ücretsiz mi? 23 Nisan'da İstanbul'da otobüsler ücretsiz mi? 23 Nisan Otobüs, metrobüs, metro Marmaray çocuklara bedava mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Geçtiğimiz yıllarda kovid-19 pandemisi nedeniyle 23 Nisan kutlamaları sönük geçmişti. 2022 yılında okullarda ve yerel yönetimler eşliğinde renkli organizasyonlar düzenlendi. İstanbul'da 23 Nisan etkinliklerine katılmak isteyenler İETT seferlerinin (otobüs, metrobüs, metro, tramvay) ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Peki 23 Nisan'da İETT otobüsleri ve marmaray ücretsiz mi olacak?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye'de koronavirüs kısıtlamaları olmadan coşkuyla kutlanacak. Geçtiğimiz senelerde salgın nedeniyle 23 Nisan' kutlamaları da oldukça sönük geçmişti. Bu sene ise yerel yönetimler, çeşitli kuruluşlar ve okullarda 23 Nisan etkinlikleri planlandı. 23 Nisan'da bu etkinliklere katılmak isteyenler ve tatili fırsat bilip gezmek isteyenler ulaşımın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Peki 23 Nisan'da toplu taşımalar ücretsiz mi olacak? İstanbul'da İETT, otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi?

23 Nisan'da İETT ücretsiz mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir kuruluş olan İETT İstanbul'da toplu taşıma hizmeti vermektedir. Her gün milyonlarca İstanbullunun kullandığı İETT ulaşım araçları resmi tatiller ve bayram günlerinde ücretsiz oluyordu. Ancak 2022 yılı 23 Nisan günü için İETT'den ulaşım konusunda herhangi bir duyuru yapılmadı.

23 Nisan'da İstanbul'da otobüsler ücretsiz mi?

23 Nisan Ulusal Eegemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İETT otobüs, metro ve metbüs seferlerinin ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Bu konuya ilişkin İETT'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Alo 153'ü arayarak ücretsiz ulaşım konusunda bilgi sahibi olabilirler.

23 Nisan'da Marmaray çocuklara bedava mı?

Marmaray İETT'yebağlı değildir. Marmaray Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nabağlı bir ulaşım sistemidir. Marmaray'da 23 Nisan'da ücretsiz ulaşım olup olmayacağına dair Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılacak açıklama takip edilmelidir.

2022 resmi tatil ve Bayram günleri

Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
Ramazan Bayramı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
Kurban Bayramı
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos Zafer Bayramı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

İETT nedir?

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri veya resmî kısaltmasıyla İETT, İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma hizmeti veren kuruluştur.

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