İzmir Tarkan konseri ne zaman, saat kaçta? 9 Eylül Tarkan konseri nerede? İzmir Alsancak Gündoğdu Tarkan konseri ücretli mi, ücretsiz mi? MegaStar Tarkan'ın İzmir'de vereceği konser merakla bekleniyor. İzmirliler ile buluşacak olan Tarkan yeni şarkıları ile meydanı dolduran on binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşatacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Tarkan konserine ilişkin yaptığı paylaşımda 'Heyecanla bekliyoruz' dedi. İşte Tarkan 9 Eylül İzmir Alsancak konserine dair detaylar...

İzmir Tarkan konseri ne zaman, saat kaçta? 9 Eylül Tarkan konseri nerede? İzmir Alsancak Gündoğdu Tarkan konseri ücretli mi, ücretsiz mi? MegaStar Tarkan'ın İzmir'de vereceği konser merakla bekleniyor. İzmirliler ile buluşacak olan Tarkan yeni şarkıları ile meydanı dolduran on binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşatacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Tarkan konserine ilişkin yaptığı paylaşımda 'Heyecanla bekliyoruz' dedi. İşte Tarkan 9 Eylül İzmir Alsancak konserine dair detaylar...

Türkiye'nin dünya çapında tanınan şarkıcılarından Megastar Tarkan İzmir'de konser verecek. İzmir'de on binlerce kişinin dolduracağı meydanda hayranları ile buluşacak olan Tarkan'ın dev konserine ilgi oldukça fazla. Tarkan konserinin ne zaman ve saat kaçta başlayacağı İzmirliler tarafından Google'da araştırılmaya başlandı.

İzmir Tarkan konseri ne zaman, saat kaçta?

Tarkan İzmir'de 9 Eylül'de unutulmaz bir konser verecek. Konserin akşam saatlerinde başlaması bekleniyor. Tarkan konserinin tam başlama saati ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Tarkan konserine ilişkin duyuruyu İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer sosyal medyadan Tarkan'ın Instagram paylaşımını alıntılayarak, "Heyecanla bekliyoruz" dedi. Soyer "Sevgili İzmir 9 Eylül'de burada buluşuyor muyuz?" diye yazdı.

9 Eylül İzmir Alsancak Gündoğdu Tarkan konseri nerede?

Megastar Tarkan, 9 Eylül Cuma günü İzmir'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda sevenleri ile bir araya gelecek. Tunç Soyer "Cumhuriyet Meydanı'na yakın noktada ise Tarkan konser verecek. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp, Alsancak Limana kadar uzanan bütün sahilde olağanüstü bir gün ve gece yaşayacağız” diye konuştu.

İzmir'in Kurtuluşu hakkında

İzmir'in Kurtuluşu, 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz harekâtı sonucu Türk ordusunun Yunan işgali altındaki İzmir'e 9 Eylül 1922'de girmesini belirten tarih terimidir.

Mudanya Ateşkes Antlaşması ve sonrasında Lozan Barış Antlaşması'na uzanan süreci başlatması dolayısıyla Millî Mücadele'nin sona ererek Türk milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığını elde edişinin simgesi olmuş çok önemli bir tarihi olaydır.