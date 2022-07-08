Bayram'da Şanlıurfa'da otobüsler ücretsiz mi? Kurban bayramında Gaziantep, Mersin, Diyarbakır ve Hatay'da belediye otobüsleri ücretsiz mi? Kurban bayramına sayılı saatler kala vatandaşlar tatil planlarını yaptı ve yolu koyuldu. Yaşadıkları şehirlerde kalan vatandaşlar da bayramın keyfini aileleri ile, akraba ziyareti yaparak ve şehir gezintisi yaparak çıkaracak. Pek çok ilimizde bayramda otobüsler, metro ve toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. Peki Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Diyarbakır ve Hatay'da Kurban bayramında belediye otobüsleri ücretsiz mi olacak?

Bayram'da Şanlıurfa'da otobüsler ücretsiz mi? Kurban bayramında Gaziantep, Mersin, Diyarbakır ve Hatay'da belediye otobüsleri ücretsiz mi? Kurban bayramına sayılı saatler kala vatandaşlar tatil planlarını yaptı ve yolu koyuldu. Yaşadıkları şehirlerde kalan vatandaşlar da bayramın keyfini aileleri ile, akraba ziyareti yaparak ve şehir gezintisi yaparak çıkaracak. Pek çok ilimizde bayramda otobüsler, metro ve toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. Peki Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Diyarbakır ve Hatay'da Kurban bayramında belediye otobüsleri ücretsiz mi olacak?

2022 yılıda Kurban bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. Kurban bayramı tatili bu sene kamu çalışanlarına 9 güne çıkartıldı. Bazı özel sektörler de çalışanlarına tatili 9 gün yaptı. Kurban bayramı nedeniyle vatandaşlar tatillerini memleketlerinde gerçirecek. Tatile gidemeyen vatandaşlar da Kurban bayramında toplu taşımaların, otobüslerin ve metroların ücretsiz olup olmadığını merak edip araştırmaya başladı.

Bayram'da Şanlıurfa'da otobüsler ücretsiz mi?

Şanlıurfa'da vatandaşları sevindiren karar açıklandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada vatandaşların bayramda doyasıya gezmesi, eş, dost ve akraba ziyaretlerini gönlünce yapabilmesi için belediyeye bağlı toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğu açıkandı. Açıklamada şöyle denildi; “Şehir içi ulaşımda kullanılan Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsler Kurban Bayramı boyunca vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet verecektir.”

Gaziantep'te kurban bayramında otobüsler bedava mı?

Gaziantep'te de kurban bayramı süresince belediyeye ait toplu taşıma araçları (otobüs,tramvay) vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi Gazi Ulaş AŞ.ye bağlı tramvay ve turuncu otobüsler, 8-12 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olacak.

Mersin'de bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?

Mersin Büyükşehir Belediyesi tatafından yapılan açıklamada "09-10-11-12 Temmuz 2022 Kurban Bayramı boyunca ücretsiz toplu taşıma hizmeti sağlıyoruz. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur." denildi.

Diyarbakır'da Kurban bayramında otobüsler bedeva mı?

Diyarbakır'da da Kurban bayramı boyunca şehir içi toplu taşıma araçları (belediyeye bağlı olanlar) vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Yapılan açıklamada "Ulaşım Daire Başkanlığı, alınan karar doğrultusunda 9 Temmuz Cumartesi başlayıp 12 Temmuz Salı biten 4 günlük Kurban Bayramı süresince belediyeye ait toplu taşıma araçlarının yapacağı seferlerde vatandaşlardan ücret talep etmeyecek." denildi.

Hatay'dada bayramda otobüsler ücretsiz mi?

Kurban Bayramı boyunca belediyeye ait toplu taşıma araçlarının ücretsiz ulaşım hizmeti vereceğini açıkladı. 8 Temmuz Cuma günü saat 00.00'da başlayacak uygulamanın 12 Temmuz Salı günü 23.59'a kadar devam edeceği bildirildi.