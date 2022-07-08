Konya'da Bayramda otobüsler ücretsiz mi, indirimli mi? Konya'da kurban bayramında otobüs, tramvay bedava mı, paralı mı? Toplu taşıma hangi günler bedava? Konya'da yaşayan vatandaşlar Kurban bayramında kent genelinde otobüslerin, tramvayın, toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırmaya başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi'nden gelen açıklama vatandaşları sevindirdi. Peki bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günü Konya'da otobüsler bedava mı? İşte Kurban bayramında Konya'da ücretsiz ulaşım günleri ve indirimli ulaşım günleri...

Kurban bayramına sayılı günler kala vatandaşlarda bayram telaşı arttı. Kurbanlıklarını alanlar ve kesim planı yapan vatandaşlar bir yandan da akraba ziyaretleri için plan yapmaya başladı. Konya'da Kurban byaramında havanın da güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar kent gezintisi yapmak için toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak ediyordu. Konuya dair resmi açıklama geldi. Peki Konya'da Bayramda otobüsler ücretsiz mi, indirimli mi? Konya'da kurban bayramında otobüs, tramvay bedava mı, paralı mı? Toplu taşıma hangi günler bedava, hangi günler indirimli? Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günü Konya'da otobüsler bedava mı?

Konya'da Bayramda otobüsler ücretsiz mi?

Konya'da Kurban bayramında otobüsler sadece bayramın ilk günü vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Kurban bayramının birinci günü 9 Temmuz'da Konya'da otobüsler, tramvay bedava olacak.

Konya'da kurban bayramında otobüs, tramvay ücretsiz mi, indirimli mi?

Konya'da Kuraban Bayramı nedeniyle Konya Büyükşehir Belediyesi araçları vatandaşlara bayramın birinci günü ücretsiz hizmet verecek. Bayramın diğer günlşeri ise yüzde 50 indirimli olacak.

Konya'da otoparklar bayramda bedava mı?

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait tüm kapalı otoparklar ile yol üzeri ve açık otoparklar arefe gününden bayram sonuna kadar ücretsiz hizmet verecek.

Ramazan bayramında ücretsizdi!

Ramazan bayramında Konya'da toplu taşıma araçları bayramın tüm günlerinde ücrersiz olmuştu. Kurban bayramında da vatandaşlar otobüslerin ücretsiz olmasını bekliyordu ancak sadece 1 gün ücretsiz oldu.

Konya Tramvayı hakkında

Konya tramvayı, Türkiye'nin Konya kentinde bulunan bir tramvay sistemidir. Sistem, 15 Nisan 1992 tarihinde açılmış olup, 25,5 km uzunluğunda iki hat ve 41 istasyona sahiptir.