Ankara'da bayramda otobüsler ücretsiz mi? Kurban bayramında EGO otobüs, metro bedava mı? Ankara'da Başkentray (Ankaray) bayramda bedava mı? Kurban bayramına sayılı saatler kala pek çok kentimizden ücretsiz toplu taşıma haberleri gelmeye başladı. Bayramı Ankara'da geçirecek olan milyonlarca kişi de Kurban bayramında Ankara'da otobüslerin bedava olup olmadığını merak edip araştırmaya başladı. EGO'dan gelen son dakika duyurusu Ankaralıları sevindirdi.

Kurban bayramı 2022 yılında 9 Temmuz Cumaresi gününe denk geliyor. Kurban telasşına düşen milyonlarca Müslüman Kurbanlıklarını aldı ve kurban ibadetini yerine getirmek için bekliyor. Ankra'da kurban kesim noktaları vatandaşlara hizmet verecek. Ankara'da kurban bayramını geçirecek olan vatandaşlarımız toplu taşımaların ücretsiz mi yoksa ücretli mi olacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama EGO'dan geldi. Peki Ankara'da bayramda otobüsler ücretsiz mi? Kurban bayramında EGO otobüs, metro bedava mı? Ankara'da Başkentray (Ankaray) bayramda bedava mı?

Ankara'da bayramda otobüsler ücretsiz mi?

Ankara'da belediyeye bağlı resmi plakalı toplu taşıma araçları, otobüsler, metro, Ankaray ve teleferik kurban bayramı boyunca Ankaralılara ücretsiz hizmet verecek.

Kurban bayramında EGO otobüs, metro bedava mı?

EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (Otobüs, Metro, ANKARAY ve Teleferik) ile “Kurban Bayramı” süresince 09-10-11-12 Temmuz 2022 tarihlerinde ücretsiz olarak hizmet verilecektir.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan Karar gereğince vatandaşlarımız, dört gün süren Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 09 Temmuz 2022 Cumartesi günü sabah saat 06.00'dan, son günü olan 12 Temmuz 2022 Salı günü akşam saat 24.00'e kadar, EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabileceklerdir.

Ankara'da Başkentray (Ankaray) bayramda bedava mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kurban bayramında raylı ulaşım ağının da ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında “Kurban Bayramı'nda ve 15 Temmuz'da; Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz hizmet verecektir” dedi.

EGO nedir?

Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü, Ankara'da Ulaşım hizmetleri veren Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir kuruluştur. 1 Ocak 1950'de Belediye Otobüs İdaresi bünyesine dâhil edilmiştir. 1950-2001 yılları arasında Ankara'ya havagazı (1990'lardan sonra doğalgaz) ve elektrik dağıtımı da yapan kuruluş, bu hizmetlerin özelleştirilmesi ile birlikte günümüzde sadece otobüs ve raylı sistem ile şehir içi toplu ulaşımı hizmeti vermektedir.