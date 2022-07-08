Kurban bayramında İstanbul'da İETT ücretsiz mi? Bayramda İstanbul'da otobüsler bedava mı? Metrobüs, metro, Marmaray bayramda ücretsiz mi? soruları şu sıralar İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Kurban bayramını İstanbul'da geçirecek olanlar aile gezintisi ve akraba ziyareti için toplu taşımaları kullanacak. Pek çok kentimizde kurban bayramında otobüsler ve metro ücretsiz oldu. Peki İstanbul'da 9-10-11-12 Temmuz'da İETT otobüsleri bedava mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kurban bayramına ilişkin flaş karar çıktı.

Kurban bayramında İstanbul'da İETT ücretsiz mi? Bayramda İstanbul'da otobüsler bedava mı? Metrobüs, metro, Marmaray bayramda ücretsiz mi? Kurban bayramına sayılı saatler kala vatandaşlar toplu taşımaların bedava olup olmayacağını merak etmeye başladı. Pek çok ilimizde bayramda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı açıklandı. Türkiye'nin en kalabalık kentlerinden biri olan İstanbul'da toplu taşıma araçlarının bedava mı yoksa paralı mı olduğu merak ediliyordu. İBB'den beklenen açıklama geldi.

Kurban bayramında İstanbul'da İETT ücretsiz mi?

İstanbul'da Kurban bayramında belediyeye ait toplu taşıma sistemleri vatandaşlara ücertsiz hizmet verecek. 9 günlük bayram tatilinin 4 günlük resmi bayram tatili günlerinde otobüsler, metro ve metrobüs İstanbullulara ücretsiz hzmet verecek.

Bayramda İstanbul'da otobüsler bedava mı?

İstanbul'da toplu taşıma 9 günlük tatilin Kurban Bayramı'na denk gelen 4 gününde ücretsiz yapılacak. 9 günlük tatil dönemine gelen 15 Temmuz günü de, resmi bayram olduğu için seferler ücretsiz yapılacak.

Bayramda seferler Cumartesi'ye göre yapılacak

Kurban Bayramı ve devam eden günlerde Metrobüs hattı ve İETT seferleri ağırlıklı olarak Cumartesi sefer planına göre yapılacak. İki yeni kurban kesim noktası için iki geçici hat açılacak. Peronlarda yedek araçlar bulundurularak gerektiğinde yoğunlaşan noktalara ek seferler düzenlenecek.

Marmaray bayramda bedava mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Kurban Bayramı'nda ve 15 Temmuz'da; Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz hizmet verecektir” denildi.

İETT nedir?

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri veya resmî kısaltmasıyla İETT, İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı toplu taşıma hizmeti veren kuruluştur.

1939 yılında muhtelif şirketleri millîleştiren 3645 sayılı yasa ile "İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Umum Müdürlüğü" adı altında bugünkü statüsüne kavuştu. 1945 yılında Yedikule ve Kurbağalıdere havagazı fabrikaları ile bu fabrikaların beslediği İstanbul ve Anadolu havagazı dağıtım sistemleri İETT'ye devredildi. 1961'de işletmeye alınan troleybüsler, 1984'e kadar İstanbullulara hizmet verdi. 1982 yılında çıkarılan bir yasa ile tüm elektrik hizmetleri, hak ve vecibeleriyle birlikte Türkiye Elektrik Kurumu (TEK)'na devredildi. Daha sonra 1993 yılında havagazı üretim ve dağıtım faaliyetleri sona erdi. Bugün yalnızca kent içi toplu taşıma hizmeti sunan İETT, otobüs, tramvay ve tünel işletmeciliğinin yanında özel halk otobüsleri ve İstanbul Ulaşım A.Ş.'nin yönetim, işletme ve denetiminden sorumludur. İETT ayrıca İstanbul'daki raylı sistemlerin (metro ve tramvay) bir bölümünün (Eminönü - Kabataş, Sultançiftliği - Edirnekapı, Edirnekapı - Topkapı, Otogar - Başakşehir) yapımını da üstlenmiştir.

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