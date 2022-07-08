Bayramda Bursa'da otobüsler ücretsiz mi? Kurban bayramında Bursa'da otobüs, metro bedava mı? Bayramın 3. ve 4. günü (11-12 Temmuz) otobüsler ücretsiz mi? BURULAŞ toplu taşıma kaç gün bedava? Kurban bayramına sayılı saatler kala vatandaşlar yaşadıkları kentlerde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını araştırmaya başladı. Akraba ziyareti ve gezintiye çıkmak için Bursa'da otobüs kullanmak isteyenler Kurban bayramında otobüsler bedava mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

Bayramda Bursa'da otobüsler ücretsiz mi? Kurban bayramında Bursa'da otobüs, metro bedava mı? Bayramın 3. ve 4. günü (11-12 Temmuz) otobüsler ücretsiz mi? BURULAŞ toplu taşıma kaç gün bedava? Kurban bayramına sayılı saatler kala vatandaşlar yaşadıkları kentlerde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını araştırmaya başladı. Akraba ziyareti ve gezintiye çıkmak için Bursa'da otobüs kullanmak isteyenler Kurban bayramında otobüsler bedava mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

Türkiye'nin en kalabalık kentlerinden biri olan, doğası ve muhteşem tarihi ile kendisine hayran bırakan kentimiz Bursa'da Kurban Bayramı oldukça renkli geçecek. Bursa'da vatandaşların bayramı rahat ve konforlu geçirebilmesi için tüm hazırlıklar yapıldı. Bursa'ya tatile gidecek olan vatandaşlar için de yollarda dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı. Bursa'da kurban kesim yerleri de vatandaşların hizmetinde olacak. Kurban bayramında Bursa'da otobüs, metro ve tramvay ile seyehat edecek olan vatandaşlarımızı sevindirecek açıklama geldi.

Bayramda Bursa'da otobüsler ücretsiz mi?

Busa'da Kurban bayramında toplu taşımaların ücretsiz olduğuna dair bir açıklama geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada otobüs, metro gibi beleidyeye ait toplu taşıma araçlarının bayramın 2 günü ücretsiz olacağını duyurdu.

Kurban bayramında Bursa'da otobüs, metro bedava mı?

Bursa'da Kurban Bayramı'nın ilk iki günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

Bursa'da bayramın 3. ve 4. günü (11 Temmuz Pazartesi-12 Temmuz Salı) otobüsler ücretsiz mi?

Kurban Bayramı 4 gün olacak ancak Bursa'da toplu taşımalar sadece 2 gün ücretesiz olacak. Başkan Aktaş açıklamasında "Hemşehrilerimiz sevdiklerine rahatça ulaşabilsin diye Kurban Bayramı'nın ilk iki günü ulaşım ücretsiz.. 'BursaİçinCanlaBaşla' diyerek paylaştığı bildirimde BursaKart kullanmak suretiyle ücretsiz hizmet verecektir' ve 'Uygulamanın kent içi ayakta yolcu taşıyan hatlarda geçerlidir' dedi.

BURULAŞ nedir?

Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım işletmesidir. BursaRay, BurTram ve otobüs işletmeciliği ile Bursa kent içi ulaşımı sağlar. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni de BURULAŞ işletmektedir. Terminal-Sabiha Gökçen Havalimanı arasında çalışan BBBUS otobüslerini de işletmektedir. Şehir içi otopark işletmesi Burbak'da Burulaş tarafından işletilmektedir.