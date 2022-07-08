Antalya'da bayramda otobüsler ücretsiz mi? Kurban bayramında Antalya'da toplu taşıma otobüs, metro, bedava mı, ücretli mi? Kurban bayramını Antalya'da geçirecek olan vatandaşlar kent genelinde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Pek çok ilimizde Kurban bayramı nedeniyle belediyeye ait toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Antalya'da akraba ziyareti yapmak isteyenler de 9-10-11-12 Temmuz günlerinde otobüsler bedava mı? sorusuna yanıt arıyor.

Kurban bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla vatandaşlar yola koyuldu. Tatil için yollara düşen vatandaşlar trafikte uzun kurukların oluşmasına neden oldu. Kurban bayramında pek çok kentte topl utaşıma sistemleri vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vereceği açıklandı. Türkiye'nin en kalabalık kentlerinden biri olan Antalya'da yaşayan vatandaşlar da AAntalya'da bayramda otobüsler ücretsiz mi? Kurban bayramında Antalya'da toplu taşıma otobüs, metro, bedava mı, ücretli mi? sorularını sıkça sormaya başladı. Antalya'da yaşayanları sevindiren açıklama da 8 Temmuz'da geldi.

Antalya'da bayramda otobüsler ücretsiz mi?

Antalyalıları sevindiren açıklama Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Belediye'den yapılan duyuruya göre Kurban bayramı boyunca Antalya'da otobüsler ücretsiz olacak.

Kurban bayramında Antalya'da toplu taşıma otobüs, metro, bedava mı, ücretli mi?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Antalya'da vatandaşların diledikleri gibi gezmeleri, akraba ziyaretlerini rahatça yapabilmeleri için Kurban bayramında otobüs, metro ve Antray'ın ücretsiz olacağını belirtti.

Kurban Bayramında Antalya'da kaç gün ulaşım bedava?

Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği resmi plakalı otobüsler, ANTRAY ile nostalji tramvayı 9-10-11-12 Temmuz'daki 4 günlük Kurban Bayramı'nda ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

ANTRAY nedir?

AntRay, Türkiye'nin Antalya kentinde bulunan bir tramvay sistemidir. Sistem, ilk olarak 1999 yılında nostaljik tramvay hattı (T2) ile açılmış olup çağdaş (modern) tramvay hatları (T1A ve T1B) ise Aralık 2009 tarihinde açılmıştır. Sistem toplam 48 km. uzunlukta olup, 69 istasyona sahiptir.