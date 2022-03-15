Ayşegül Abacı kimdir? Kadın girişimci Ayşegül Abacı hikayesi nedir? İş yerinde meydana gelen bir yangın Ayşegül Abacı'nın hayatını değiştirdi. Defne yaprağı kurutma tesisinde çalışırken çıkan yangının 6 gün söndürülememesi Ayşegül Abacı'nın girişimcilik öyküsünün başlamasına vesile oldu. Ayşegül Abacı defne dallarının uzun süre yandığını fark etti ve biokütle yakıtı üretmeye karar verdi. Abacı, elde ettiği ürünü Türkiye'nin yanı sıra yurt dışına pazarlamaya başladı.

Ayşegül Abacı kimdir? Kadın girişimci Ayşegül Abacı hikayesi nedir? İş yerinde meydana gelen bir yangın Ayşegül Abacı'nın hayatını değiştirdi. Defne yaprağı kurutma tesisinde çalışırken çıkan yangının 6 gün söndürülememesi Ayşegül Abacı'nın girişimcilik öyküsünün başlamasına vesile oldu. Ayşegül Abacı defne dallarının uzun süre yandığını fark etti ve biokütle yakıtı üretmeye karar verdi. Abacı, elde ettiği ürünü Türkiye'nin yanı sıra yurt dışına pazarlamaya başladı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, ailesinin işlettiği defne yaprağı kurutma tesisinde çıkan yangın Ayşegül Abacı'nın yaşamını derinden etkiledi. Yangında defne dallarınun uzun süre yandığını gören Ayşegül Abacı doğa dostu yakıt fikrini hayata geçirdi.

Ayşegül Abacı kimdir?

Ayşegül Abacı Hatay'da ailesinin sahip olduğu defne kurutma işletmesinde çalışıyordu.

Bir çocuk annesi Ayşegül Abacı doğa dostu yakıt üretme fikrinin üstüne gitti ve bunu hayata geçirdi.

Defne dalının yanıcı özelliğinden faydalanmak isteyen Abacı, daha sonra ağaç kırıntılarından yapılan pelet türü yakıtı araştırdı.

Abacı, işletmelerinde her gün tonlarca çıkan atık durumundaki defne dallarını pelet cinsi yakıta dönüştürmeye karar verdi.

Yaklaşık 4 yıl önce kurduğu işletmesinde, parçaladığı dalları sıcak presle pelete dönüştüren Abacı, elde ettiği ürünü Türkiye'nin yanı sıra yurt dışına pazarlamaya başladı.

"Alevler 6 gün boyunca söndürülemedi"

Abacı, şöyle konuştu: "Burada 2016 yılında bir yangın çıktı. Alevler 6 gün boyunca söndürülemedi. Bu sırada ben defne dalının yanıcı özelliğini fark ettim. Bu sırada pelet türü yakıtı öğrendik. İlk başlarda numune olarak ürettiğimiz defne peletini analiz için gönderdik. Defne peletinin diğer pelet yakıtlara göre daha yüksek ısı kalorisi olduğunu ve daha hafif olduğunu anladık. Bunun üzerine seri üretime başladık. Üretimden sonra bir süre pazar sıkıntısı yaşadık çünkü insanlar böyle bir yakıttan habersizdi. Sonra Kadın Girişimciler Derneğinin seçtiği Türkiye'de yılın 15 girişimci kadını arasına girdim. Bundan sonra ürünü tanıtmaya başladık."

"Çevreyi atıklardan korumuş oluyoruz"

Abacı, yaptıkları pelette hiçbir kimyasal kullanmadıklarını vurgulayarak, "Bugüne kadar defnenin yağı ve yaprağından faydalanılıyordu. Dalları ise büyük bir atık oluşturuyordu ve ne yapılacağı bilinemiyordu. Bu iş sayesinde hem kendi atıklarımızı hem de çevre il ve ilçelerdeki defne atıklarını toplayıp yakıta dönüştürüyoruz. Çevreyi atıklardan korumuş oluyoruz. Şu an Türkiye'nin çeşitli illerine ürün gönderiyoruz. İlk olarak da geçen ay Finlandiya'ya yakıtımızı gönderdik." ifadesini kullandı. .