Manchester United-Atletico Madrid maçı ne zaman? I Manchester United Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turunda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Çeyrek finali biletini yırtmak isteyen iki takım Manchester United-Atletico Madrid, bugün karşı karşıya geliyor. Rövanş mücadelesini takip etmek isteyenler Manchester United-Atletico Madrid maçının ne zaman, nerede, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Manchester United-Atletico Madrid maçı ne zaman? I Manchester United Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...