Manchester United-Atletico Madrid maçı ne zaman? I Manchester United Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turunda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Çeyrek finali biletini yırtmak isteyen iki takım Manchester United-Atletico Madrid, bugün karşı karşıya geliyor. Rövanş mücadelesini takip etmek isteyenler Manchester United-Atletico Madrid maçının ne zaman, nerede, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Manchester United-Atletico Madrid maçı ne zaman? I Manchester United Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
2022-03-15 17:02:35
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı devam ediyor. Bugün Manchester United-Atletico Madrid, son 16 turunda çeyrek final biletini yırtmak için sahaya çıkacak. Son 16 turunun İspanya'da oynanan maç 1-1 lik sonuç ile bitmişti. Her iki ekipte bugün rövanş karşılaşmasında turlamak için sahada olacak. Maç saatinin yakınlaşması ile birçok sporsever soluğu arama motorlarında buldu. Peki, Manchester United Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
MANCHESTER UNITED ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United Atletico Madrid rövanş mücadelesi, 15 Mart Salı günü Old Trafford Arena'da oynanacak. Heyecan ile beklenen maç, TSİ ile 23.00'da başlayacak.
MANCHESTER UNITED ATLETICO MADRID MAÇI HAKEMİ KİM OLDU?
Old Trafford'da oynanacak Manchester United - Atletico Madrid maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
MANCHESTER UNITED ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Bilindiği üzere Türkiye'de UEFA Şampiyonlar Liği, Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi yayın haklarını Exxen satın almıştı. Bugün saat 23.00'da başlayacak olan maç Exxen ekranlarında yayınlanacak.
MANCHESTER UNITED ATLETICO CANLI İZLE?
Manchester United Atletico Madrid maçını takip etmek isteyen futbolseverler Exxen.com üzerinden 'ExxenSpor' paketini satın alarak maçı izleyebilirler. Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebilirsiniz... .
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