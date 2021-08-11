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TIMETURK / GENEL / Ayet nedir? Kuranda kaç ayet vardır?

Ayet nedir? Kuranda kaç ayet vardır?

Ayet nedir? Kuranda kaç ayet vardır? İnsanlığı aydınlığa ulaştıran Kur'an-ı Kerim Mekke'de Kadir Gecesi inmeye başlamıştır. Kur'an 6236 ayetten oluşur? Ayet kelime anlamı olarak delil, işaret, belirti anlamına gelmektedir. Ayletler Kur'an-ı Kerim'de yer alan cümlelerdir. Kur'an-ı Kerim'de ayrıca 114 sure bulunmaktadır.

3 Saat Önce
2021-08-11 08:57:11
Ayet nedir? Kuranda kaç ayet vardır?

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Ayet nedir? Kuranda kaç ayet vardır? İnsanlığı aydınlığa ulaştıran Kur'an-ı Kerim Mekke'de Kadir Gecesi inmeye başlamıştır. Kur'an 6236 ayetten oluşur? Ayet kelime anlamı olarak delil, işaret, belirti anlamına gelmektedir. Ayletler Kur'an-ı Kerim'de yer alan cümlelerdir. Kur'an-ı Kerim'de ayrıca 114 sure bulunmaktadır.

Kur'an'ın kelime analamı belirti, işaret, delildir. Kur'an-ı Kerim 114 sure ve 30 cüz'den oluşur. Pek Kuranda kaç ayet vardır?

Ayet nedir?

Kuran'ın belirli parçalarına da ayet denmektedir. Vahyin, insanoğluna gelen her bölümü veya parçası ayet adını almaktadır. Âyet ya da Âyet-i Kerime, Kur'an surelerini oluşturan harf, kelime veya cümlelerdir. Türkçe olarak Âyet-î Kerîme şeklinde kullanımı yaygındır. Ayet, Kur'an-ı Kerim'de yer alan cümlelere verilen isimdir. Kur'an-ı Kerim, Allah (C.C) tarafından Cebrail vasıtası ile son peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.v) indirilmiştir.

Kuranda kaç ayet vardır?

Kur'an-ı Kerim'in ilk 4 sayfası girişten ve süslemelerden oluşmuştur. Bu sayfalar sayılmazsa Kur'an 600 sayfadan oluşmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de oluşan ana bölümlere ise sure adı verilir. Sureleri oluşturan her bir cümle ise ayettir. Kur'an-ı Kerim 114 sure, 6666 ayet, 30 cüz'den oluşur. Kur'an'daki ayet sayısının 6666 olduğu yönünde yaygın bir bilgi olsa da bu rakamın doğrusu 6236'dır.

Kur'an-ı Kerim hangi sure ile biter

Kur'an-ı Kerim Fatiha Suresi ile başlar ve Nas Suresiyle sona erer.

Kur'an ne zaman inmiştir?

Kuran, Mekke'de inmeye başlamıştır. Bu inişin Ramazan ayına rastladığını bizzat Kuran'dan öğreniyoruz. (Bk. Bakara, 185). Gün, pazartesidir. Kuran, bu inişin ramazanın Kadir Gecesi'ne rastladığını bize Kadir Suresi'nde bildiriyor. Ve bu inişin büyüklüğüne dikkat çekmek için olacak ki, Kadir Gecesi'ni ‘‘bin aydan daha hayırlı'' olarak nitelendiriyor. Kuran'ın inişi 22 yıl 2 ay, 22 gündür. Bu, Hz. Muhammed'in vahiy alış süresi demektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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