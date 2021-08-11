Şule Çet davası ile ünlenen avukat hakkında iddia: Sevgilisini darp etti

Kadın cinayetleri ve şiddet davalarını üstlenerek adını duyuran avukat Umur Yıldırım'ın sevgilisini darp ettiği iddia edildi.

Ankara'da lüks bir plazanın 20. katından atılarak öldürülen Şule Çet davasında adını duyuran avukat Umur Yıldırım'ın, sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri gibi Türkiye'nin gündeminden hiç düşmeyen davalarda görev alan ve bu konuda sosyal medyada da ünlenen avukat Yıldırım'ın, 10 yıl süreyle birliktelik yaşadığı P.S.'yi darp etti.

Avukat Yıldırım, birlikte yaşadığı ve bir süre önce ayrıldığı, ayrılıktan sonra gerçekleştirdikleri buluşmada sevgilisine şiddet uyguladığı ileri sürüldü.

ÜÇ TANIK VAR

Mağdur kadın bunun üzerine Umur Yıldırım'dan şikayetçi oldu.

P.S., poliste verdiği ifadede şunları söyledi:

"Umur Yıldırım ile 10 yıldır sevgiliyiz. Yaklaşık 1 yıldır ortak ikamette yaşadık. Yıldırım'la tartışmalar neticesinde ayrılmaya karar verdik. Ayrı ikametlerde yaşamaya başladık. Yıldırım bu durumu kabullenmekte zorlandı. Kendisi, arkadaşımla yaşadığım ikamete 28 Temmuz'da gelerek konuşmak istediğini söyledi. Arkadaşım bizi yalnız bıraktı, konuşmaya başladık. Sonrasında tartışmaya başladık. Tartışma sırasında kendisi beni darp etti. Şikayetçiyim ve davacıyım."

Olayla ilgili üç tanığın ifadesine başvuruldu.

Tanıklardan R.T., mağdur P.S. ve Yıldırım'ın arkadaşlarını olduğunu, aralarını düzeltmeleri için konuştukları esnada tartıştıklarını ve P.S.'nin odadan çıktığı esnada Yıldırım'a sinkaflı söz kullandığını, bunun üzerine de Yıldırım'ın P.S.'yi darp ettiğini belirtti.

Diğer tanıklar K.E. ve E.Y. de R.T.'nin verdiği ifadesini doğruladı.

Bunun üzerine Umur Yıldırım karakola çağrıldı.

Avukat Yıldırım, karakolda polise ifade vermeyeceğini beyan etti ve ifadesini savcılık aşamasında vereceğini belirtti.

YANIT VERMEDİ

Independent Türkçe'nin konuyla ilgili ulaşmaya çalıştığı Yıldırım, telefonlarına ve mesajlarına yanıt vermedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.