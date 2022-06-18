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TIMETURK / GENEL / Alyansla YKS'ye girilir mi? Alyans yüzük YKS'de yasak mı? Evlilik yüzüğü ile TYT ve AYT'ye girilir mi? Yüzük YKS'de yasak mı, serbest mi?

Alyansla YKS'ye girilir mi? Alyans yüzük YKS'de yasak mı? Evlilik yüzüğü ile TYT ve AYT'ye girilir mi? Yüzük YKS'de yasak mı, serbest mi?

Alyansla YKS'ye girilir mi? Alyans yüzük YKS'de yasak mı? Evlilik yüzüğü ile TYT ve AYT'ye girilir mi? Yüzük YKS'de yasak mı, serbest mi? soruları YKS sınavına girmeye hazırlanan binlerce kişi tarafından soruluyor. ÖSYM pek çok araç ve gereçi sınavlarında yasakladı. Parmağında alyansı olan adaylar YKS'ye alyansla girilip girilmeyeceğini merak ediyor.

1 Saat Önce
2022-06-18 09:15:53
Alyansla YKS'ye girilir mi? Alyans yüzük YKS'de yasak mı? Evlilik yüzüğü ile TYT ve AYT'ye girilir mi? Yüzük YKS'de yasak mı, serbest mi?

Alyansla YKS'ye girilir mi? Alyans yüzük YKS'de yasak mı? Evlilik yüzüğü ile TYT ve AYT'ye girilir mi? Yüzük YKS'de yasak mı, serbest mi? soruları YKS sınavına girmeye hazırlanan binlerce kişi tarafından soruluyor. ÖSYM pek çok araç ve gereçi sınavlarında yasakladı. Parmağında alyansı olan adaylar YKS'ye alyansla girilip girilmeyeceğini merak ediyor.

Alyansla YKS'ye girilir mi?

YKS sınavına alyas yüzük ile girilebiliyor. Alyans yüzük YKS'de yasaklı eşyalar arasında bulunmuyor. Ancak diğer yüzükler ile sınava girilmesine izin verilmiyor.

Alyans yüzük YKS'de yasak mı?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına; Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye,
küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla gelmeledri yasaktır.

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