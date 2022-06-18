Pet şişe su ile YKS'ye girilir mi? YKS sınavında su yasak mı? Suyla YKS (TYT-AYT-YDT) sınavına girmek serbest mi, yasak mı? 18-19 Haziran tarihleri arasında 3 oturumda yapılacak olan YKS sınavında ülkenin her köşesinde milyonlarca kişi katılacak. Öğrencilerin geleceği açısından çok kritik bir öneme sahip olan YKS sınavında adaylar sınava pet şişeyle su sokmak istiyor. Peki pet şişe yarım litrelik su ile sınava girilir mi? ÖSYM bu konu hakkında açıklama yaptı.

Pet şişe su ile YKS'ye girilir mi? YKS sınavında su yasak mı? Suyla YKS (TYT-AYT-YDT) sınavına girmek serbest mi, yasak mı? 18-19 Haziran tarihleri arasında 3 oturumda yapılacak olan YKS sınavında ülkenin her köşesinde milyonlarca kişi katılacak. Öğrencilerin geleceği açısından çok kritik bir öneme sahip olan YKS sınavında adaylar sınava pet şişeyle su sokmak istiyor. Peki pet şişe yarım litrelik su ile sınava girilir mi? ÖSYM bu konu hakkında açıklama yaptı.

2022 YKS sıanvına sayılı dakikalar kaldı. Adayların heyecanı katlanarak artıyor. Aileler de çocukları gibi büyük heyecan içinde. Adaylar sınav öncesinden tüm hazırlıklarını tamamladı ve sınava alınacakları anı beklemeye başladı. Sınava pet şişe ile su sokulup sokulmayacağı ise herkes tarafından merak ediliyor.

Pet şişe su ile YKS'ye girilir mi?

ÖSYM pet şişe ile sınava girilebileceğini açıkladı. Pet şişe suların dış ambalajları sökülerek sınava sokulmasında bir sakınca yok. Yarım litrelik şişe sularla YKS sınavına giriliebilir.

YKS sınavında su yasak mı?

YKS klavuzunda yasak olmayan araç gereçlerele ilgili şu bilgiler yer alıyor; Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

Suyla YKS (TYT-AYT-YDT) sınavına girmek serbest mi, yasak mı?

Ambalajı sökülmüş şekilde pet şişe ile ÖSYM'nin sınavlarına girmek yasak değil.

2022 YKS sınavında hangi eşyalar yasak?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleri.