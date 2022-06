YKS sınavına yüzükle girilir mi? Alyans ile YKS'ye girilir mi? Küpeyle YKS sınavına girilir mi? Kolye, bileklik YKS'de yasak mı serbest mi? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Milyonlarca adayın katılacağı 2022 YKS sınavına sayılı saatler kala adaylar küpe, yüzük, kolye gibi takılarla sınava girip giremeyeceklerini merak ediyor. ÖSYM sınavda yasaklı eşyalar listesini yayınladı.

Baraj uygulamasının kaldırıldığı bu sene YKS'ye giren her aday ünivrsite tercihi yapabielcek. YKS'de yaşanan olumlu değişiklikler ile bu sene sınavda katılım rekorunun kırılması bekleniyor. 18-19 Haziran tarihlerinde yapıalcak olan YKS sınavına 3 milyondan fazla kişi katılması bekleniyor. Sınava girmek üzere evden çıkan adaylar sınava takı eşyaları ile girilip girilmeyeceğini merak ediyor. Peki yüzükle, alyansla, kolye ve bileklikle YKS sınavına girilir mi?

YKS sınavına yüzükle girilir mi?

ÖSYM YKS kavuzunda sınav binalarına alınmaaycak olan eşyalar listesini açıkladı. Açıklanana yasaklı eşyalar arasında yüzük yer alıyor. Ancak alyans yüzükler ise yasaklı listede yer almıyor.

Alyans ile YKS'ye girilir mi?

Alyans ve evlilik yüzüğü ile YKS sınavına giriş serbest. Alyans çıkarmak istemeyenler 2022 yılında yapılan YKS'nin AYT-TYT ve YDT testlerine alyans ile girevilirler. Alyans yüzüğe YKS yasağı bulunmuyor.

Kolye, bileklik YKS'de yasak mı serbest mi?

YKS sınavında kolye, bileklik gibi takılar yasaktır. Sınava kolye ve bileklikle giriş yapılamaz.

Küpeyle YKS sınavına girilir mi?

ÖSYM tarafından yayınlanan yasaklı eşyalar listesi şöyle; Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır

Anahtar ile YKS'ye girilir mi?

ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda vatandaşları oldukça zorluyan konuların başında ev ve araba anahtarlarını kime teslim edecekleriydi. Sınava daha önce alınmayan anahtarlar vatandaşların zorluk yaşaması üzerine yeni bir karar alınarak yasaklı malzemeler listesinden çıkartıldı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün daha önce yaptığı açıklamada “Bu yasaklarla özellikle ev anahtarı ve ulaşım kartı gibi belgeleri kimseye bırakamayacaklarından adayları sınav sonuna kadar bekleyecek birisi olmak zorundaydı. Toplu ulaşımı kullanarak da sınav binalarına ulaşma ve dönüş noktasında sorun yaşanmaması amacıyla ve olabilecek sıkıntıları en aza indirmek için böyle bir çalışma yaptık” demişti. YKS sınavonda araba anahtarın serbest olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.

YKS'de emanetçiler açık mı?

ÖSYM'nin belirlediği kurallar çerçevesinde sınavın yapılacağı okulda emanetçiler olmayacak. Bu nedenle adaylar, kılavuzda belirtilen yasaklı maddeleri sınav binalarına getirmemelidir.