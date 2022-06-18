YKS TYT sınavı kaçta bitecek? 2022 TYT kaç dakika sürecek? Süre dolmadan TYT sınavından çıkılır mı? YKS'nin ilk oturumu TYT 18 Haziran Cumartesi günü başlayacak. TYT sınavına girecek olan adaylar sınavın ne zaman, saat kaçta biteceğini merak edip araştırmaya başladı. Adaylar sınavlarını bitirdikleri zaman istedikleri gibi salondan dışarı çıkamayacak.

YKS TYT sınavı kaçta bitecek? 2022 TYT kaç dakika sürecek? Süre dolmadan TYT sınavından çıkılır mı? YKS'nin ilk oturumu TYT 18 Haziran Cumartesi günü başlayacak. TYT sınavına girecek olan adaylar sınavın ne zaman, saat kaçta biteceğini merak edip araştırmaya başladı. Adaylar sınavlarını bitirdikleri zaman istedikleri gibi salondan dışarı çıkamayacak.

2022 YKS'nın ilk oturumu TYT sınavı 18 Haziran'da milyonlarca adayın katılımı ile Türkiye'nin her ilinde binlerce sınav merkezinde yapılacak. YKS'de kritik bir öneme sahip olan TYT sınavına girecek olan adaylar sınavın kaç dakika süreceğini ve sınavdan ne zaman çıkacaklarını merak edip araştırmaya başladı.

YKS TYT sınavı kaçta bitecek?

Salonda sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların;

TYT'de sınav süresinin ilk 120 dakikası,

AYT'de sınav süresinin ilk 135 dakikası,

YDT'de sınav süresinin ilk 90 dakikası

tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır.

Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday tekrar sınav salonuna alınmayacak ve yukarıda belirtilen süreler tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecektir. Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Bu süreler dışında sınavını tamamlayan adaylar, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine eksiksiz teslim ederek sınav salonundan ayrılabilecektir.

2022 TYT kaç dakika sürecek?

TYT sınavı 18 Haziran cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav 165 dakika sürecek. Adaylar 165 dakika sonra sınavdan çıkabilecek.

YKS sınavı saat kaçta?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 18 Haziran 2022 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 19 Haziran 2022 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 19 Haziran 2022 (Pazar), 15.45, 120 dakika

TYT-AYT saat kaçtan sonra içeri alınmıyor?

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır

TYT giriş son saat ne zaman?

2022 YKS sınavının birinci oturumu olan TYT sınavında da 15 dakika kuralı geçerli olacak. TYT'ye saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına giremeyecek.