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TIMETURK / GENEL / Adana'da, Gaziantep'te, Şanlıurfa'da Bugün 30 Ağustos'ta otobüsler bedava mı? Bugün otobüsler ücretsiz mi? 30 Ağustos toplu taşıma parasız mı?

Adana'da, Gaziantep'te, Şanlıurfa'da Bugün 30 Ağustos'ta otobüsler bedava mı? Bugün otobüsler ücretsiz mi? 30 Ağustos toplu taşıma parasız mı?

Adana'da, Gaziantep'te, Şanlıurfa'da Bugün 30 Ağustos'ta otobüsler bedava mı? Bugün otobüsler ücretsiz mi? 30 Ağustos toplu taşıma parasız mı? Tüm yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşku ile kutlanacak. Milli bayramlar arasında yer alan Zafer Bayramı'nda çalışanlar idari izinli olacak. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı çalışmaya devam edecek olanlar sabah yola çıktıklarında otobüslerin ücretsiz olup olmadığını araştırmaya başladı. Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa'da yaşayanlar da otobüslerin ve toplu taşımaların ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyor.

6 Saat Önce
2022-08-29 18:18:20
Adana'da, Gaziantep'te, Şanlıurfa'da Bugün 30 Ağustos'ta otobüsler bedava mı? Bugün otobüsler ücretsiz mi? 30 Ağustos toplu taşıma parasız mı?

Adana'da, Gaziantep'te, Şanlıurfa'da Bugün 30 Ağustos'ta otobüsler bedava mı? Bugün otobüsler ücretsiz mi? 30 Ağustos toplu taşıma parasız mı? Tüm yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşku ile kutlanacak. Milli bayramlar arasında yer alan Zafer Bayramı'nda çalışanlar idari izinli olacak. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı çalışmaya devam edecek olanlar sabah yola çıktıklarında otobüslerin ücretsiz olup olmadığını araştırmaya başladı. Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa'da yaşayanlar da otobüslerin ve toplu taşımaların ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle pek çok ilimizde belediyeye ait toplu taşımalar vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Milli Bayram olması nedeniyle izinde olan vatandaşlar havaların da güzel olmasını fırsat bilerek yaşadığı şehirlerde kent turu yapmanın planını kuruyor. Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa'da yaşayan vatandaşlar da kent genelinde 30 Ağustos'ta otobüslerin bedava olup olmadığını sorgulamaya başladı.

Adana'da, Gaziantep'te, Şanlıurfa'da Bugün 30 Ağustos'ta otobüsler bedava mı?

Pek çok ilimizde dini bayramlarda ve milli bayramlarda belediyelere ait toplu taşıma sistemleri ücretsiz hizmet veriyor. 30 Ağustos Zafer Bayramında da bazı kentlerde otobüs, metro seferlerinin ücretsiz olacağı duyuruldu. Adana, Gaziantep ve Şanlıutfa'da 30 Ağustos'ta toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığına dair henüz bir duyuru gelmedi. Bu şehirlerde yaşayanlar konuyla alakalı belediyeler ile iletişime geçebilirler.

Bugün otobüsler ücretsiz mi?

Milli bayramlarda pek çok ilimizde otobüsler ücretsiz olarak hizmet veriyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi kentlerde milyonlarca kişi bayramlarda toplu taşımaları ücretsiz kullanıyor.

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