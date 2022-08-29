İstanbul'da bugün (30 Ağustos) otobüsler bedava mı? İETT otobüs 30 Ağustos'ta ücretsiz mi? İETT otobüs, metrobüs, metro bugün ücretsiz mi? 30 Ağustos ülkemizde resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Bu günde milyonlarca çalışan izinde olacak. Ancak bazı sebeplerden dolayı çalışmaya devam etmek zorunda olanlar 30 Ağustos'ta İstanbul'da otobüslerin bedava olup olmadığını araştırıyor. İETT seferleri resmi ve dini bayramlarda vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. Peki İstanbul'da İETT otobüs, metro, metrobüs, tramvay seferleri 30 Ağustos Salı günü ücretsiz mi?

Milyonlarca kişinin yaşadığı mega kent İstanbul 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine hazırlanıyor. 30 Ağustos'u büyük bir coşkuyla kutlayacak olan kentte vatandaşlar toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. İstanbul'da bugün (30 Ağustos) otobüsler bedava mı? İETT otobüs 30 Ağustos'ta ücretsiz mi? İETT otobüs, metrobüs, metro bugün ücretsiz mi? soruları sabah erken saatte evden çıkan vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı.

İstanbul'da bugün (30 Ağustos) otobüsler bedava mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı da dahil olmak üzere resmi tatil ve dini bayramlarda toplu ulaşım araçları İstanbul'da ücretsiz olarak hizmet veriyor. 30 Ağustos'ta ülekmizde milyonlarca çalışan bayram nedeniyle izinli olacak. Ancak çalışmaya devam etmek zorunda olanlar sabahın erken saatlerinde yola koyulacak. İstanbul'da 30 Ağustos'ta İETT otobüslerini bekleyen vatandaşlar otobüslere binişlerin bedava olup olmadığını merak ediyor. İstanbul'da İETT otobüsleri 30 Ağustos'ta ücretsiz olacak.

İETT otobüsleri 30 Ağustos'ta ücretsiz mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm ülkede coşkyla kutlanacak.30 Ağustos Zafer Bayramı'nı fırsat bilerek dışarı çıkmak ve gezmek isteyenlere iyi haber... İstanbul'da İstanbulkart kullanılına toplu taşımalar 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bedava olacak. İstanbul'da resmi ve dini bayramlarda belediyeye ait toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. Dolayısıyla 30 Ağustos'ta da İETT otobüs, metro ve metrobüs ücretisz olacak.

İETT otobüs, metrobüs, metro bugün ücretsiz mi?

Ücresiz tarife İETT'nin otobüs, metro, metrobüs gibi binlerce kişinni kullandığı hatlarda geçerli olacak. İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (havalimanı otobüsleri hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları le Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.

30 Ağustos resmi tatil mi?

Ülkemizde 30 Ağustos resmi tatil günleri arasında yer alıyor. 30 Ağustos'ta çalışanlar 1 gün izinlidir. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında ülkemizde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

30 Ağustos'ta bankalar açık mı?

Bankalar ve resmi kuruluşlar tatil günlerinde kapalı olur. 30 Ağustos da resmi tatil olduğu için bankalar bu günde hizmet vermemektedir.

30 Ağustos'ta sağlık ocakları açık mı?

Sağlık Ocakları da resmi kurumlar arasında yer aldığından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kapalı olacaktır.

30 Ağustos'ta ne oldu?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde[2] her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan beri Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.