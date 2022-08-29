Ankara'da 30 Ağustos'ta (bugün) otobüs ücretsiz mi? EGO otobüsler bugün bedava mı? Ankara'da otobüs, metro, Ankaray-Başkentray parasız mı? soruları Ankara'da yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Ankara'da çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Ankara'da etkinliklere katılmak isteyenler EGO otobüslerinin bedava mı yoksa ücretli mi olduğunu araştırmaya başladı. Ankara'da işe gidecek olanlar da toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor.

Akara'da sabahınb erken saatlerinde işe gitmek üzere evinden çıkan vatandaşlar Ankara'da 30 Ağustos'ta (bugün) otobüs ücretsiz mi? EGO otobüsler bugün bedava mı? Ankara'da otobüs, metro, Ankaray-Başkentray parasız mı? sorularına yanıt arıyor. Başkent Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanacak. Ankara'da 30 Ağustos'ta konserler verilecek, çeşitli etkinlikler ve yürüyüşler düzenlenecek. Ankara'da büyük zaferin yıl dönümü etkinliklerine katılmak isteyenler ve kent turu yapmak isteyen vatandaşlar otobüslerin ücretsiz olup olmadığını araştırmaya başladı. Resmi tatil olan ve Milli bayramlar arasında yer alan 30 Ağustos'ta EGO toplu taşıma ücretsiz mi?

Ankara'da 30 Ağustos'ta (bugün) otobüs ücretsiz mi?

Ankara'da milli bayramlarda ve dini bayramlarda EGO otobüsleri, metro ve başkentray vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veriyordu. Geçtiğimiz yıllarda bayramlarda Ankaralılar EGO toplu taşıma sistemlerini bedava kullanma fırsatı yakalamıştı.

Ankara'da 30 Ağustos'ta EGO otobüsleri ücretsiz olarak hizmet verecek. Yapılan açıklamada "EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, METRO, ANKARAY ve Teleferik) ile “Zafer Bayramı”mızın 100. yılı olan 30 Ağustos 2022 Salı günü ücretsiz olarak hizmet verilecektir." denildi.

EGO otobüsler bugün bedava mı?

Ankara'da geçtiğimiz yıllarda milli bayramlarda EGO otobüsleri bedava olarak hizmet vermişti. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kent genelinde toplu taşımayı kullanmak isteyenler otobüslerin ücretli mi yoksa ücretsiz mi olduğunu merak ediyor. Ankara'da EGO otobüslerinin ücretsiz olması bekleniyo.

Ankara'da otobüs, metro, Ankaray-Başkentray parasız mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kararı ile Marmaray, İZBAN ve Başkentray'ın milli bayramlarda ücretsiz olduğu daha önce duyurulmuştu. Ancak 30 Ağustos Zafer Bayramında Ankaray'ın ücretsiz olması bekleniyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?

Zafer Bayramı tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanıyor. Bu gün de çalışanlar 1 gün izinlidir. 30 Ağustos milli bayramlar arasında yer alıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedir?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan beri Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.