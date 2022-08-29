İstanbul'da 30 Ağustos'ta (bugün) otobüsler ücretsiz mi? İstanbul'da İETT otobüs, metrobüs, Marmaray yarın (30 Ağustos) bedava mı? İstanbul'da yaşayan vatandaşlar bugün ve yarın otobüs ve toplu taşımaların bedava olup olmadığını araştırarak güne başladı. 30 Ağustos resmi tatil günlerinden biri olduğu için bugün milyonlarca kişi işe gitmiyor. Ancak çeşitli sektörlerde çalışanlar işe gitmeye devam ediyor. 30 Ağustos'ta sabah erkenden yola çıkanlar bugün İETT otobüsleri ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da coşkuyla kutlanıyor. İstanbul'da etkinliklere katılmak isteyenler otobüs, metro, metrobüs ve marmaray seferlerinin bugün ücretsiz mi yolsa paralı mı olduğunu merak ediyor. İstanbul'da yaşayanlar 30 Ağustos'ta güne İstanbul'da 30 Ağustos'ta (bugün) otobüsler ücretsiz mi? İstanbul'da İETT otobüs, metrobüs, Marmaray yarın (30 Ağustos) bedava mı? sorularına yanıt arayarak başlıyor. İşte İETT otobüs seferlerine dair detaylar...

İstanbul'da 30 Ağustos'ta (bugün) otobüsler ücretsiz mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçları İETT, otobüs metro ve metrobüs sefereleri dini bayramlarda ve milli bayramlarda vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı da milli bayramlar arasında yer aldığı için toplu taşıma ücretsiz olacak.

İstanbul'da İETT otobüs, metrobüs, Marmaray yarın (30 Ağustos) bedava mı?

30 Ağustos'ta İstanbul'da toplu taşımalar ücretsiz olacak. Kent genelinde vatandaşlar İETT kartları ile ulaşımlardan ücretsiz yararlanabilecek.

2022 Resmi tatil günleri

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi