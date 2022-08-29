İzmir'de 30 Ağustos'ta ESHOT otobüsler ücretsiz mi? Bugün İzmir'de otobüs, metro, İZBAN bedava mı indirimli mi? 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanacak. Kent genelinde çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlenecek. Havanın da güzel olması ile kent tutu yapmak isteyenler ESHOT toplu taşımanın ücretsiz mi yoksa ücretli mi olduğunu araştırmaya başladı. Peki İzmir'de bugün (30 Ağustos) otobüs, İzban, metro bedava mı?

İzmir'de 30 Ağustos'ta ESHOT otobüsler ücretsiz mi? Bugün İzmir'de otobüs, metro, İZBAN bedava mı indirimli mi? 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanacak. Kent genelinde çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlenecek. Havanın da güzel olması ile kent tutu yapmak isteyenler ESHOT toplu taşımanın ücretsiz mi yoksa ücretli mi olduğunu araştırmaya başladı. Peki İzmir'de bugün (30 Ağustos) otobüs, İzban, metro bedava mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı ülkemizin her yerinde büyük bir coşku ile kutlanacak. Konserler, etkinlikler, yürüyüşler ile unutulmaz zafer bir kez daha anılacak. Şanlı zaferin yıl dönümünde vatandaşlar havanın da güzel olmasıyla İzmir'de kent turu yapmak için toplu taşımaları kullanmak istiyor. İzmir'de 30 Ağustos'ta ESHOT otobüsler ücretsiz mi? Bugün İzmir'de otobüs, metro, İZBAN bedava mı indirimli mi? 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? soruları ise şu sıralar binlerce İzmirli tarafından sorulmaya başlandı. İşte ESHOT otobüs, metro, İZBAN seferlerine dair gelişmeler...

İzmir'de 30 Ağustos'ta ESHOT otobüsler ücretsiz mi?

İzmir'de bayram günlerinde toplu taşımalar vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vermişti. İzmir'de 30 Ağustos 2022 günü için otobüslerin ücretsiz mi yoksa indirimli mi olduğuna dair bir duyuru gelmedi. İzmir'de yaşayanlar ESHOT ile irtibata geçerek bilgi sahibi olabilirler.

Bugün İzmir'de otobüs, metro, İZBAN bedava mı indirimli mi?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada 30 Ağustos'ta sefer düznlemesine gidilidği bilgisi paylaşıldı. Duyuruda "30 Ağustos Zafer Bayramı 30 Ağustos 2022 Salı Gününün Resmi Tatil Olması Sebebi İle Cumartesi Hareket Saatleri Uygulanacaktır. Güncel Hareket Saatlerine https://www.eshot.gov.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz." denildi. 30 Ağustos'ta (bugün) İzmir'de otobüs ve İZBAN seferlerine dair detaylı açıklama gelmedi.

30 Ağustos resmi tatil mi?

Milli Bayramlardan biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl kutlanıyor. 30 Ağustos'ta çalışanlara resmi tatildir.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedir?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde[2] her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan beri Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.