30 Ağustos (bugün) Bursa, Antalya, Konya otobüsler ücretsiz mi? Bugün Konya'da, Antalya'da, Bursa'da otobüsler bedava mı? 30 Ağustos milli bayram günleri içinde yer alıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta çeşitli etkinlikler ve gösteriler ile kutlanırken pek çok vatandaş da resmi tatil olmasına rağmen çalışmaya devam ediyor. Sabah erken saatlerde Bursa, Konya ve Antalya'da evlerinden çıkan vatandaşlar toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki bugün (30 Ağustos) otobüsler bedava mı?

Milyonlarca kişi 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle izinli olacak. Resmi tatil olması nedeniyle vatandaşlar havaların da güzel olmasını fırsat bilerek kent turu yapmak için kendini dışarı atıyor. 30 Ağustos'ta toplu taşımayı kullanmak isteyenler ise otobüslerin, metronun bedava olup olmadığını araştırıyor. 30 Ağustos (bugün) Bursa, Antalya, Konya otobüsler ücretsiz mi? Bugün Konya'da, Antalya'da, Bursa'da otobüsler bedava mı? soruları bu kentlerde yaşayan vatadanşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı.

30 Ağustos (bugün) Bursa, Antalya, Konya otobüsler ücretsiz mi?

Pek çok büyük şehrimizde 30 Ağustos'ta toplu taşımalar vatandaşa ücretsiz hizmet veriyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı 2022 yılında Salı gününe denk geliyor. Bursa, Antalya ve Konya'da yaşayan vatandaşlar dini ve milli bayramlarda toplu taşıma araçlarının ücretli olup olmadığı merak ediliyor. Pek çok kentte 30 Ağustos'ta otobüsler ücretsiz hizmet verecek.

Bugün Konya'da, Antalya'da, Bursa'da otobüsler bedava mı?

Konya, Bursa ve Antalya'da yaşayan milyonlarca vatandaş belediyeye ait toplu taşımaların ücretsiz mi yoksa paralı mı olduğunu araştırıyor. Konuya dair henüz bir resmi duyuru gelmedi. Bu kentlerde yaşayanlar belediye ile irtibata geçerek toplu taşımaların ücretli mi yoksa indirimli mi olduğunu öğrenebilir.

Zafer Bayramı hakkında

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan beri Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.