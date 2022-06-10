73/C trafik cezası nedir? 73-C Trafik cezası 2022 ne kadar, kaç TL? 73/C tarik cezası neden kesilir? Hangi suçtan 73/C ceza maddesinden ceza yazılır? Ülkemizde milyonlarca araç sahibi bazen istemeden bazen de bilerek kuralları ihlal ettikleri için trafik cezası ile karşılaşıyor. Kural ihlali yapan pek çok kişiye 73/C trafik cezası kesilebiliyor. E-Devlet üzerimden kendilerine 73/C maddesinden trafik cezası kesilen araç sahipleri bunun ne anlama geldiğini merak ediyor.

73/C trafik cezası nedir? 73-C Trafik cezası 2022 ne kadar, kaç TL? 73/C tarik cezası neden kesilir? Hangi suçtan 73/C ceza maddesinden ceza yazılır? Ülkemizde milyonlarca araç sahibi bazen istemeden bazen de bilerek kuralları ihlal ettikleri için trafik cezası ile karşılaşıyor. Kural ihlali yapan pek çok kişiye 73/C trafik cezası kesilebiliyor. E-Devlet üzerimden kendilerine 73/C maddesinden trafik cezası kesilen araç sahipleri bunun ne anlama geldiğini merak ediyor.

73/C trafik cezası nedir?

Seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını ele alarak kullanana sürücülere 73/C trafik cezası kesilir?

73-C Trafik cezası 2022 ne kadar, kaç TL?

Trafikte cep telefonu ve diğer dijial cihazları eline alarak kullanan sürücülere 73-C maddesinden 427 TL ceza kesilir.

Hangi suçtan 73/C ceza maddesinden ceza yazılır?

Cep ve araç telefonları ile benzeri haberleşme cihazlarının sürücüler tarafından çeşitli elektronik sistemler vasıtasıyla ele alınmadan kullanılıyor olması halinde bu madde hükümleri uygulanmaz.

2022 trafik cezaları

Kırmızı ışıkta geçmek 427 TL

Hız sınırını %10 - %30'a kadar aşmak 427 TL

Hız sınırını %30 - %50'ye kadar aşmak 888 TL

Hız Sınırını %50'den fazla aşmak 1823 TL

Alkollu araç kullanmak (İlk yakalanma) 1823 TL

Alkollu araç kullanmak (İkinci yakalanma) 2286 TL

Engelliler için ayrılan yere park etmek 392 TL

Emniyet kemeri kullanmamak 196 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanmak 427 TL

Alkol testine itiraz etmek 3836 TL

Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak 427 TL

Yasak olan yerde sollama yapmak 427 TL

Şerit izleme ve şerit değiştirme kurallarına uymamak 288 TL

Çakar veya siren kullanmak 1823 TL

Ehliyetsiz araç kullanmak 3674 TL

Drift atmak 9125 TL

Uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmak 9410 TL

Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak 750 TL

Aracı plakasız kullanmak 2312 TL

Araca sahte plaka takmak 9107 TL

Emniyet şeridini ihlal etmek 1823 TL

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 196 TL

Takip mesafesine uymamak 196 TL

Plakanın okunur olmasını engelleyecek değişiklikler 750 TL