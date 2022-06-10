73/C trafik cezası nedir? 73-C Trafik cezası 2022 ne kadar, kaç TL? 73/C tarik cezası neden kesilir? Hangi suçtan 73/C ceza maddesinden ceza yazılır?
73/C trafik cezası nedir? 73-C Trafik cezası 2022 ne kadar, kaç TL? 73/C tarik cezası neden kesilir? Hangi suçtan 73/C ceza maddesinden ceza yazılır? Ülkemizde milyonlarca araç sahibi bazen istemeden bazen de bilerek kuralları ihlal ettikleri için trafik cezası ile karşılaşıyor. Kural ihlali yapan pek çok kişiye 73/C trafik cezası kesilebiliyor. E-Devlet üzerimden kendilerine 73/C maddesinden trafik cezası kesilen araç sahipleri bunun ne anlama geldiğini merak ediyor.
2022-06-10 21:14:23
73/C trafik cezası nedir? 73-C Trafik cezası 2022 ne kadar, kaç TL? 73/C tarik cezası neden kesilir? Hangi suçtan 73/C ceza maddesinden ceza yazılır? Ülkemizde milyonlarca araç sahibi bazen istemeden bazen de bilerek kuralları ihlal ettikleri için trafik cezası ile karşılaşıyor. Kural ihlali yapan pek çok kişiye 73/C trafik cezası kesilebiliyor. E-Devlet üzerimden kendilerine 73/C maddesinden trafik cezası kesilen araç sahipleri bunun ne anlama geldiğini merak ediyor.
73/C trafik cezası nedir?
Seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını ele alarak kullanana sürücülere 73/C trafik cezası kesilir?
73-C Trafik cezası 2022 ne kadar, kaç TL?
Trafikte cep telefonu ve diğer dijial cihazları eline alarak kullanan sürücülere 73-C maddesinden 427 TL ceza kesilir.
Hangi suçtan 73/C ceza maddesinden ceza yazılır?
Cep ve araç telefonları ile benzeri haberleşme cihazlarının sürücüler tarafından çeşitli elektronik sistemler vasıtasıyla ele alınmadan kullanılıyor olması halinde bu madde hükümleri uygulanmaz.
2022 trafik cezaları
Kırmızı ışıkta geçmek 427 TL
Hız sınırını %10 - %30'a kadar aşmak 427 TL
Hız sınırını %30 - %50'ye kadar aşmak 888 TL
Hız Sınırını %50'den fazla aşmak 1823 TL
Alkollu araç kullanmak (İlk yakalanma) 1823 TL
Alkollu araç kullanmak (İkinci yakalanma) 2286 TL
Engelliler için ayrılan yere park etmek 392 TL
Emniyet kemeri kullanmamak 196 TL
Seyir halinde cep telefonu kullanmak 427 TL
Alkol testine itiraz etmek 3836 TL
Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak 427 TL
Yasak olan yerde sollama yapmak 427 TL
Şerit izleme ve şerit değiştirme kurallarına uymamak 288 TL
Çakar veya siren kullanmak 1823 TL
Ehliyetsiz araç kullanmak 3674 TL
Drift atmak 9125 TL
Uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmak 9410 TL
Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak 750 TL
Aracı plakasız kullanmak 2312 TL
Araca sahte plaka takmak 9107 TL
Emniyet şeridini ihlal etmek 1823 TL
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 196 TL
Takip mesafesine uymamak 196 TL
Plakanın okunur olmasını engelleyecek değişiklikler 750 TL
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