7/1, 7/2, 7/3 öğretmen Temmuz maaşı 2022 | 6/1, 6/2, 6/3 Temmuz öğretmen maaşı ne kadar? 2022 Temmuz kademe ve derece öğretmen maaşı kaç TL? Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranında. Memurlar gibi öğretmen maaşlarında da Temmuz'da artış olacak. Mayıs ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından öğretmenlerin Temmuz zammına ilişkin zam oranları da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. İşte 5 aylık sürede öğretmen maaşlarına yapılması beklenen minimum zam oranı...

7/1, 7/2, 7/3 öğretmen Temmuz maaşı 2022 | 6/1, 6/2, 6/3 Temmuz öğretmen maaşı ne kadar? 2022 Temmuz kademe ve derece öğretmen maaşı kaç TL? Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranında. Memurlar gibi öğretmen maaşlarında da Temmuz'da artış olacak. Mayıs ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından öğretmenlerin Temmuz zammına ilişkin zam oranları da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. İşte 5 aylık sürede öğretmen maaşlarına yapılması beklenen minimum zam oranı...

Memur maaşlarına 2022 yılının Ocak ayında yapılan zam oranı geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. Memurlara yüzde 2.5 ek zam ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 30.5 oranında zam aldı. Hayat pahalılığı ve artan enflasyon memurların aldığı maaşın kısa sürede erimesine neden oldu. Memurların gözü Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranında. Mayıs ayı enflayon oranlarının açıklanamasının ardından öğretmenler de maaşlarına ne kadar artış olacağını şimdiden araştırmaya başladı.

7/1, 7/2, 7/3 öğretmen Temmuz maaşı 2022

Ocak ve Temmuz arasında geride kalan 5 aylık dönemde eflasyon oran yüzde 35,64 oldu. 2022 Temmuz öğretmen maaşının Mayıs ayı enflasyon verilerinden sonra en az en az 38,6 olacağı belirtiliyor. 7/1-7/2-7/3 kademe ve derece öğretmen maaşlarının ne kadar olacağı 4 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran enflasyon verileriyle belli olacak.

6/1, 6/2, 6/3 Temmuz öğretmen maaşı ne kadar?

Mayıs ayında açıklanan enflasyon verileri sonrası memur maaşlarına minimum yapılacak zam oranı belli oldu. Mayıs ayı yani 5 aylık dönem için Öğretmen 1/4 maaşı mevcut oranlardan sonra 8.668 TL'den 12 bin TL'ye çıkacak. 6/1, 6/2, 6/3 kademe derece öğretmen maaşları Temmuz ayında netlik kazanacak.

Temmuz öğremten maaşı ne zaman belli olacak?

Temmuz ayında öğretmenler yüzde kaç zam alacaklarını şimdiden araştırıyor. Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı ve öğretmenlerin önünde Haziran ayı enflasyon verisi kaldı. Beş aylık enflasyon baz alındığında memur ve memur emeklileri için şimdiden yüzde 28,1'lik enflasyon farkı imkanı doğdu. 4 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamları ile öğretmen zam oranları netlik kazanacak.

2022 Ocak öğretmen maaşlarına ne kadar zam geldi?

Ocak ayında ek zam ve enflasyon farkı ile birlikte öğretmenler yüzde 30.5 oranında zam aldı. İşte Ocak dönemi öğretmen maaşları;

1/1 derecesinde görevine devam eden bir öğretmenin maaşı 7.454 TL olacak.

9/1 derecesindeki öğretmenin ocak 2022 maaşı ise 6 bin 354 TL'ye yükselecek.

1/4 derecesindeki öğretmen maaşı da 2022 zammı ile birlikte 8596 TL'ye yükseldi.